Pilar Rubio recupera sus botas virales de Zara en un look completamente diferente

No tenemos dudas a la hora de contestar cuáles son los básicos preferidos de Pilar Rubio este 2020. Las camisas de cuadros, las zapatillas de deporte o los pantalones vaqueros son algunas de las prendas que le hemos visto utilizar estos últimos meses independientemente de las estaciones. Pero a la lista tendríamos que añadir un complemento que también ha sabido combinar en todo tipo de mezclas: unas botas de suela track, cordones y caña extraalta. Tal y como ha compartido este miércoles en su perfil, el modelo de inspiración militar de Zara sigue siendo uno de sus favoritos. Y no nos extraña, además de darle un giro nuevo a muchas de sus piezas del fondo de armario, es un calzado tan favorecedor que suma centímetros de altura visualmente. Si la primera vez lo llevó en clave deportiva con un conjunto sporty, la segunda fue con leggings de cuero al estilo rock & roll que tanto le caracteriza. ahora ha sido el turno de reciclarlas en clave working.

VER GALERÍA

- Pilar Rubio, una premamá roquera con leggins de cuero y sus botas asequibles preferidas

Que Pilar es una apasionada de los trajes sastre es algo que choca por completo con su faceta rockera. Sin embargo, ya que su armario es totalmente versátil, lo mismo escoge la camiseta de una banda que un sofisticado dos piezas. Y, dentro del conjunto de americana y pantalón, es el modelo de cuadros uno de sus favoritos, de ahí que fuera el que escogió para su jornada de recados. Además, un detalle que nos llama especialmente la atención es que la colaboradora de El Hormiguero lo combinara con las altísimas botas de cordones logrando, como resultado final, una mezcla muy elegante.

VER GALERÍA

Moda francesa y española

Si con otras de sus combinaciones, las fans de Pilar han tenido problema en llegar a tiempo para comprar el look de su ídolo, esta vez hemos comprobado que el modelo de dos piezas, una obra de Sandro Paris, sigue disponible. El pantalón ancho de largo 7/8 cuesta 225 euros y la chaqueta de botonadura cruzada, 345 euros. No sucede lo mismo en cuanto a sus botas de Zara, un complemento agotado en la tienda. Si tenemos en cuenta que es un modelo que estrenó en enero de este año, es normal que no se encuentre disponible. Lo bueno es que la firma ha sacado diseños muy parecidos (también de caña alta) con los que lograr un efecto similar.

VER GALERÍA

El estilo 'working' más cañero

Y no solo lo opinamos nosotras. También sus fans coincidieron en que la mezcla otoñal era perfecta para cualquier ocasión que se presente durante los meses más fríos del año, ya sea una cita en la oficina o algo más informal como un plan con las amigas. Aunque lo que más aplauden sus followers es que incluso potenciando su lado más working sigue luciendo mezclas al más puro estilo Pilar, sin renunciar al toque cañero. "Estás súper elegante amiga, sin perder estilazo rockero👏👏👏😘", "Me encanta el traje" o "Tu look me chifla" fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de su comunidad de seguidores.