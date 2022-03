El más difícil todavía: Pilar Rubio hace funambulismo ¡conduciendo un 'quad'!

Pilar Rubio no para de sorprende a sus seguidores con unas hazañas dignas de cualquier especialista de cine. Cada dos semanas, la colaboradora enseña la nueva habilidad que ha aprendido y, si a principios de mes fue una escopeta de perdigones, esta vez se ha lanzado de lleno al funambulismo sobre un quad. El objetivo consistía en avanzar sobre dos finos cables suspendidos a varios metros de altura con el vehículo de cuatro ruedas. Cada una de ellas tenía que pisar en todo momento los cables para no caer al vacío, aunque la mujer de Sergio Ramos iba ataviada con un arnés para no salir malparada en caso de que algo no fuera bien.

Como siempre, Pilar Rubio se mostró humilde y nerviosa ante la situación, puesto que no era nada fácil. Dafne Keen, la artista invitada de la velada, se mostraba sorprendida por el reto, como suele pasar cuando los artistas ven la capacidad que tiene la presentadora para conseguir todo tipo de locuras. La primera parte del recorrido salió perfectamente, y la también diseñadora consiguió llegar a la primera plataforma sin desviar la trayectoria, manteniéndose por tanto "a salvo". Sin embargo, la segunda tanda fue algo más difícil.

Pilar se encontraba nerviosa al sentir que se estaba desviando un poco y, teniendo en cuenta que los surcos de la rueda podían jugar en su contra, admitía sentir algo de miedo. A su lado, aunque a una prudencial distancia por si acaso el quad llegaba a caer, se encontraba Pablo Motos, que iba dando indicaciones para evitar que el reto fuera un fracaso.

"¡Vamos Pili", le gritaban las hormigas desde la mesa, aunque en el plató había un silencio sepucral. En los últimos centímetros, la colaboradora aceleraba para superar lo antes posible la prueba y, al bajarse del quad habiendo conseguido una vez más sorprender a la audiencia, admitía que le temblaban las manos. "¡Qué tensión", decía.

Mientras Pilar aparecía en El Hormiguero, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla España se llevaba una aplastante victoria por 6-0 contra Alemania en la Liga de las Naciones. La suerte que ha tenido la colaboradora con su reto no ha acompañado a Sergio Ramos, que se tenía que retirar lesionado poco antes del descanso. Tras este encuentro, el futbolista volverá a casa después de más de una semana concentrado con el equipo nacional, un tiempo que la pareja y su familia han pasado separados pero en el han mantenido el contacto a través de videollamadas. "La familia lo es todo", escribía hace unos días el capitán español en una publicación desde Ámsterdam, donde jugó contra los Países Bajos un partido que acabó en empate.

