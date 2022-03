Dafne Keen, la adolescente española que ya se codea con las estrellas de Hollywood

Tiene 15 años y un impresionante recorrido, pero lo mejor de Dafne Keen es todo el camino que le queda por delante. La joven actriz nació en Madrid en 2005, en una familia de artistas con madre gallega, María Fernández Ache, y padre británico, Will Keen, y su debut en televisión fue cuando tenía solo 11 años, en la serie hispano-británica (como ella) Refugiados. Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor donde interpretó a Ana Cruz Oliver, con el apoyo y supervisión de su padre, que también interpretaba a su progenitor en la pequeña pantalla.

Sin embargo, su gran boom fue con Logan, donde daba vida a Laura, la niña que acompaña a Lobezno durante su última película por el momento. Se estrenó en 2017 y recibió varias nominaciones como en los IGN Awards, Critics' Choice Movie Awards o Saturn Awards, pero además se llevó el premio MTV Movie & TV Awards, compartido con Hugh Jackman. Esta buena interpretación le valió después el fichaje por una nueva serie de HBO, La materia oscura, ofreciéndole el papel protagonista de Lyra Belacqua, heroína de la triología de Philip Pullman con el mismo nombre de la ficción.

Lyra es una niña que vive en un universo paralelo al nuestro y que se ve involucrada sin quererlo en una guerra cósmica al revelar un plan siniestro que involucra a niños desaparecidos y un fenómeno misterioso llamado Dust. La primera temporada de la serie se estrenó el pasado año y fue todo un éxito, por lo que la plataforma decidió continuar la ficción y nos ha mostrado ahora a una Dafne mucho más adulta. En algo más de un año, desde que se rodara el comienzo de la ficción, su protagonista ha pasado de ser una niña a una adolescente.

Su cambio en los últimos años es más que evidente, pero la adolescencia no impide a Dafne seguir presumiendo de su madre, a quien elogia y admira en muchas de sus publicaciones. Con ella y con su padre vive entre Madrid y Reino Unido. "Te quiero mamá, me has enseñado TODO lo que sé. Gracias por enseñarme a actuar, valores, independencia, que a veces el sistema no funciona...", escribía en mayo del año pasado por el día de la madre. "Me enseñaste que actuar es un arte y no solo un hobby, has estado conmigo en cada trabajo para apoyarme y enseñarme, hacerme mejor", añadía.

Su madre, María Fernández, a quien vimos recientemente en The Mallorca Files, es sin duda la mayor fan de Dafne. Su talento, perseverancia y belleza fascinan a esta madre orgullosa, que dedica la mayor parte de sus publicaciones a su hija. "Puede que en el futuro me dirija a mí", decía el pasado año con una imagen de su niña detrás de una cámara... ¿acertará?

