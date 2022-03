Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ya habrían firmado un acuerdo prematrimonial

Todavía no han fijado fecha para su boda, sin embargo Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían haciendo ya los preparativos necesarios para dejar todos los detalles bien atados antes de darse el “sí”. Tal y como se ha informado en diferentes medios ingleses, la pareja ya habría completado uno de los trámites legales que se pueden hacer antes de iniciar una vida en común: firmar un contrato prematrimonial. Con el documento se protegen los patrimonios personales en caso de que hubiera un divorcio en el futuro, pues tanto las fortunas de David y Victoria Beckham como la del empresario e inversor estadounidense Nelson Peltz están valoradas en millones de euros.

Una fuente ha declarado que la decisión habría sido mutua: “Él ha tenido experiencias con chicas que estaban ansiosas por ser relacionadas con el apellido Beckham así que está encantado de que Nicola le quiera por ser como es. Por supuesto, ella no necesita su dinero, pues tiene su propia y exitosa carrera”. Parece que lo estipulado en el documento es que, en caso de divorcio, cada un mantendría los bienes que tenían.

La romántica historia de amor de Brooklyn y Nicola tendrá su broche de oro en una boda que se ha retrasado al año 2022, pues las restricciones sanitarias no les iban a permitir celebrarla en septiembre de 2021 como deseaban. Los novios no desean asumir riesgos innecesarios y tampoco quieren ver limitado el número de invitados el día de su boda, así que esperarán. “Es un día muy importante para ellos y lo quieren hacer bien” reveló una fuente cercana al hijo de David Beckham en The Mirror.

La realeza, entre los invitados

El pasado mes de julio, el hijo de Beckham sorprendió a la actriz y modelo estadounidense con un fabuloso anillo valorado en 280.000 euros después de diez meses de romance. A partir de entonces se han ido conociendo algunos detalles de su boda, que promete ser todo un acontecimiento social debido a la multitud de rostros conocidos que podrían figurar en su lista de invitados. Entre los asistentes destacarían personalidades de los ámbitos de la música, el deporte, la moda, el cine e incluso de la realeza.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz podrían casarse en la Catedral de St. Paul

El matrimonio Beckham mantiene una estrecha relación con algunos miembros de la Familia Real británica y podrían contar con ellos para este importante acontecimiento. El exfutbolista y la diseñadora acudieron a la boda de los duques de Cambridge y la de los duques de Sussex, así que no sería extraño que correspondieran invitando ellos también a los príncipes en esta ocasión.

