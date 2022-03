ADIVINA QUIÉN CANTA Una investigadora sorpresa, pistas falsas y la ausencia de Malú: las novedades de 'Mask Singer' Actuarán todas las máscaras que participan en el concurso y que aún no han revelado su identidad

Gracias a sus pistas, misterios y sorpresas, Mask Singer: adivina quién canta se ha convertido en uno de los programas de la temporada y ahora que está a punto de arrancar su fase final son muchos los cambios que esperan a los espectadores en la que será su quinta gala. Después de haber descubierto las identidades de Georgina Rodríguez, Pepe Navarro, Norma Duval y Máximo Huerta, además de Mónica Carrillo y Cristina Pedroche como máscaras invitadas, quedan por ser desveladas las identidades de Caniche, Camaleón, Cuervo, Cerdita, Catrina, Monstruo, Girasol y Pavo Real. Una de ellas será descubierta en esta nueva entrega del concurso pero, en esta ocasión, sin la ayuda de Malú entre los investigadores, que será sustituida por una colaboradora sorpresa.

Novedades en la mecánica de 'Mask Singer'

Hasta este momento las máscaras han aparecido siempre divididas en dos grupos, algo que cambiará a partir de esta noche, dado que, el número de 'celebrities' que aún permanencen ocultos cada vez es menor. Por eso, en la próxima gala, Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y la investigadora sorpresa tendrán la oportunidad de volver a escuchar la voz real sobre el escenario de todos y cada uno de los misteriosos participantes, un total de ocho máscaras. ¿Se mantendrán firmes en sus anteriores apuestas o cambiarán de opinión?

Sin embargo, no todo serán facilidades, ya que, con el fin de hacer un poco más complicada la tarea de adivinar quiénes se ocultan bajo las máscaras y dado que, tanto los investigadores como la audiencia ya han acumulado numerosas pistas de los anteriores programas, a partir de ahora los personajes darán pistas falsas. De esta forma se inaugura una nueva fase de la investigación, llamada Verdad o mentira, mediante la cual los concursantes darán tres nuevas pistas, pero puede que alguna no sea cierta. Algo que hasta ahora no había ocurrido nunca, ya que, todas las pistas eran útiles. Eso sí, al final la máscara descubierta tendrá que revelar si había alguna mentira entre su información y explicar de cuál se trata.

Malú, la gran ausente del la gala

Al igual que en las galas anteriores Mask Singer ha contado con máscaras invitadas, en esta ocasión la gran sorpresa se encontrará en la mesa de los investigadores. El programa contará hoy con una investigadora sorpresa debido a la ausencia de Malú por problemas de salud. Y es que, la identidad de la persona que ayudará a Los Javis y a José Mota es todo un misterio y, al contrario que ocurre con los famosos ocultos, el programa no ha dado ninguna pista sobre de quién se trata, aunque la mayoría se inclinan hacia una mujer que, al igual que Malú, sea una profesional del mundo de la música.

