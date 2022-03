Antonio Rivera, hermano de Paquirri, sobre el conflicto de Kiko con Isabel Pantoja: 'Una madre es lo más grande del mundo'

La primera muestra de acercamiento de Kiko Rivera a la familia de su padre fue la visita sorpresa que hizo junto a sus hermanos Francisco y Cayetano a su tío Riverita. El hijo de Isabel Pantoja, que está enfrentado a su madre desde hace ya varias semanas, reprochó a la artista que le hubiera mantenido alejado de sus parientes paternos, con quienes quiere ahora retomar la relación. El último en pronunciarse sobre este conflicto entre madre e hijo es precisamente otro de los hermanos de Paquirri, Antonio Rivera, que ha asegurado que le gustaría que todo se solucionara. “Deseo que se arreglen las cosas, que todo funcione bien, que se arregle todo entre madre e hijo", dijo, en declaraciones al programa Sálvame.

Dejó claro además el motivo por el que expresa su deseo, que no es otro que reivindicar la importancia del amor materno, dejando a un lado las diferencias que un día le separaron de la cantante. “Una madre es lo más grande del mundo” comentó. Antonio explicó que la visita de Kiko a su hermano Riverita no se había quedado solo en aquella tarde, sino que mantenía el contacto. “Nos ha seguido llamando preocupándose por Riverita, es todo lo que puedo contar” indicó.

Una Navidad complicada

Estos días no son fáciles para el DJ y su familia que han afrontado la pérdida del padre de Irene Rosales, nueve meses después de la muerte de su madre. Kiko no se ha separado de su mujer, apoyándola y arropándola en estos momentos tan difíciles, en los que se han mostrado muy unidos. Irene es también el apoyo más firme que tiene Kiko en esta complicada etapa y él ha dejado claro en varias ocasiones que ella es lo más importante en su vida. La pareja encara una Navidad complicada con muchas ausencias, aunque pensando en sus hijas, Irene ha seguido con la tradición de decorar su casa con el típico árbol para no perder la ilusión de estas fechas.

Isabel Pantoja también se enfrenta a su Navidad más difícil, pues el distanciamiento de su hijo es cada vez más profundo. Ha recibido además en Cantora un nuevo requerimiento notarial del abogado de los hermanos Rivera en el que se reclaman los enseres de Paquirri. La primera petición no fue aceptada por la intérprete. Los hijos mayores de Paquirri decidieron emprender medidas legales después de tantos años tras la intervención de su hermano Kiko Rivera en el especial sobre la herencia de Paquirri emitido televisión. El hijo de la artista confesó que el pasado 2 de agosto había visto en la habitación de su padre en Cantora, los objetos que supuestamente había dejado a los hermanos Rivera, que tienen para ellos un gran valor sentimental.

