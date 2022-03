Duro golpe para Blas Cantó seis meses después de la muerte de su padre

El 2020 está siendo un año fatídico para Blas Cantó. Si a mediados del mes de mayo el cantante perdía a su padre con apenas 49 años, ahora acaba de anunciar el fallecimiento de su abuela, a la que se ha referido como "la persona más importante de mi vida". En una desgarradora carta en la que muestra sus sentimientos a flor de piel, el que iba a ser representante español del Festival de Eurovisión se despide de ella ante este duro y trágico desenlace. "Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío", comienza el artista murciano su mensaje de despedida.

"Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre. La que nos ha enseñado todo, la que me ha criado, la que ha cuidado de mi de pequeño y de grande. De mis primos, de mi madre, de mis tías, de mi chache, de mi abuelo. Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón", continúa el excomponente de Auryn que ha querido agradecer la labor de aquellos médicos que lo intentaron y vieron en ella una vida y no un número. A los que le negaron un respirador les desea que su familia no pase por este trance tan doloroso.

Blas Cantó continúa haciendo un alegato en defensa de "nuestros mayores que nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos".

Por último, el próximo representante español en Eurovisión se despide de su abuela llamándola "mamá" y le dice: "Te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mi. Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón. ❤️".

Seis meses antes falleció su padre a los 49 años

El pasado mes de mayo Blas Cantó tuvo que enfrentarse a otro duro revés, la pérdida de su padre. "Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... eras bueno y todos lo sabíamos. Pero a veces tu no eras tu. Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Yo también te quiero, papá", escribió Cantó, que mantuvo durante años un distanciamiento con su padre, con el que se reencontró tiempo después y retomaron su relación. El cantante confesó que su madre le tuvo con 19 años y sola, ya que su padre desapareció durante mucho tiempo y su ausencia le causó un gran sufrimiento durante su infancia.

