Ariadne Artiles abre su corazón tras saber que está embarazada de gemelas

Va a ser mamá por segunda vez de dos niñas, una estupenda noticia que la tiene entusiasmada. Ariadne Artiles ha abierto su corazón para compartir con sus incondicionales los sentimientos y emociones que despierta en ella este segundo embarazo. Con sinceridad, asegura que está encantada y, aunque también tiene alguna inquietud, puede más la ilusión que la embarga. “Esta es mi cara de felicidad desde que supe que tenía dos corazones dentro de mi pequeña panza. Tres corazones en un mismo ser, qué maravillosa la naturaleza que da vida a tres mujeres en un mismo cuerpo” comienza. “El corazón me rebosa de felicidad y vuelvo a tener esa sonrisa de niña, de incertidumbre ante lo desconocido, de no estar muy segura de por dónde piso” cuenta.

Exclusiva en ¡HOLA!: Ariadne Artiles, una mamá 'top' que debuta como escritora

Si no te resistes al postre, prueba la receta 'healthy' de Ariadne Artiles

VER GALERÍA

Es una experiencia nueva por lo que añade que los consejos que le den van a ser muy útiles. “Sé que todo va a ser nuevo y cualquier consejo será bienvenido, pero ese miedo también está lleno de ilusión, emoción y gratitud por haber sido elegida para esta maravillosa aventura”. Ariadne ya es madre de una niña, Ari, de tres años, y, aunque no descartaba darle una hermana o hermano, se llevó una sorpresa al saber que venían dos bebés en camino. “Ser madre de gemelas nunca estuvo en mis planes y eso es lo mejor de todo, por primera vez la vida me ha sorprendido sin darme ni voz ni voto”.

VER GALERÍA

Gemelas idénticas

En los próximos meses Ariadne Artiles y su pareja, José María García Fraile, se convertirán en una familia numerosa con la llegada de estas dos pequeñas que, como pudo conocer ¡HOLA! en primicia, serán dos niñas gemelas idénticas. La canaria aseguraba hace un año que no descartaba ampliar la familia, pero que tampoco lo planeaba: "Yo creo que hay que vivir el día a día y disfrutar las cosas como van viniendo". Tampoco tiene pensado pasar por el altar junto al hijo del popular periodista deportivo José María García. "Estoy feliz. Me encanta el momento que estoy viviendo y no me planteo nada más", explicó entonces.

Loading the player...

La peluquería improvisada de Ariadne Artiles y su hija

La modelo de 38 años lleva una vida tranquila junto a su pareja, con quien sale desde 2010, en la casa de sus sueños, a orillas del mar en Las Palmas. En la revista ¡HOLA! Living, recorría sus rincones, mostrando los detalles de una construcción que respeta la naturaleza y el medio ambiente.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.