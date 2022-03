¿Qué están tramando Cepeda y Julia Medina? Sus fans andan revolucionados

Desde hace unos días, los fans de Luis Cepeda y Julia Medina no hablan de otra cosa. El gallego, que participó en la edición de Operación Triunfo 2017 y la gaditana, que fue concursante de la edición de 2018, hicieron saltar todas las alarmas al publicar esta foto en la que aparecían abrazados. Rápidamente, surgieron comentarios de todo tipo en las redes sociales y, aunque muchos se preguntaron si entre ellos había surgido algo más que una amistad, la realidad es muy diferente. Sus seguidores tienen claro de qué se trata y es que han hecho una canción juntos.

"¿Pero qué es esto?", "Mis dos favoritos. No puedo pedir más", "Esperamos pronto una colaboración vuestra", "Qué ganas de ver ese videoclip y escuchar esa canción", "¡Por fin! El secreto más a voces", "Se viene dúo, ¡qué guapos!", "Dos compositores que escriben desde el corazón y cantan con sus entrañas", "Ayyyyyy me va dar algo", "¡Pero no nos dejéis así, decid la fecha!" o "España no está preparada para lo que se viene", han comentado. Por el momento, ni Cepeda ni Julia se han pronunciado al respecto, pero todo apunta a que están tramando algo y que muy pronto podremos ver el resultado.

- Su experiencia en un coro, los compañeros de 'OT'... Cepeda responde las 20 preguntas de HOLA!4U

Felizmente enamorada

Los fans de la artista gaditana tenían claro que no había nada amoroso en la foto con Luis, ya que saben que está muy feliz al lado de Gonzalo Hermida, con el que comparte su pasión por la música. "¿Nunca habéis sentido miedo a las alturas al mirar a alguien?", escribió Julia hace unas semanas junto a una foto en la que presumía de novio. El compositor gaditano que le ha robado el corazón a la 'triunfita', también suele dedicarle mensajes muy románticos, como: "Suerte de confinamiento el mío. Cada día aprendo más de ti @juliamedina". Cepeda, por su parte, siempre se ha mostrado muy discreto en lo que a su vida personal se refiere. Sigue siendo un misterio si su corazón está ocupado o no, después de que hace unos meses cobraran fuerza los rumores que le relacionaban con Susana Molina.

