De 'Servir y proteger' a triunfar con 'Los favoritos de Midas': así es Marta Belmonte

Todo el mundo habla esta semana de Los favoritos de Midas después de su estreno el pasado viernes en Netflix y con razón. La ficción, protagonizada por Luis Tosar, es un trepidante thriller que cuenta la historia de Víctor Genovés, un influyente empresario que acaba de heredar una empresa en el mundo de los medios de comunicación con grandes expectativas y visión de futuro. Sin embargo, es víctima de un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo.

Por supuesto, Luis Tosar llama la atención por su interpretación, pero los ojos también se han posado en Marta Belmonte, la protagonista femenina que interpreta a Mónica Báez. Una periodista decidida a denunciar a uno de los bancos más importantes de España que no deja a nadie indiferente. Pero lo cierto es que la actriz ya había dejado su huella en Servir y proteger, Isabel o Gran Reserva, concretamente hizo de Ana de Bretaña en la ficción histórica de RTVE, y la vimos también el pasado año en la película Gente que viene y bah en el papel de Rebeca Ramos.

A sus 38 años, Marta ha conseguido con Los favoritos de Midas su primer gran papel audiovisual, porque además del éxito que está teniendo en España (hoy está situado en el número uno de las tendencias de la plataforma), la ficción puede verse en casi 200 países. Esto último cautiva especialmente a la actriz, que ha compartido en sus stories a algunos seguidores viéndolo desde otras zonas del mundo. "Gracias por dejarme asomar a este thriller", decía el día del estreno, recibiendo el apoyo de algunos de sus amigos y compañeros de profesión, como Edurne, con quien coincidió en Servir y proteger.

Marta estudió Arte Dramático en el Col.legi del Teatre de Barcelona y sus posibilidades hablando español, francés, italiano, catalán e italiano parecen casi infinitas. Por eso ha hecho, además de cine y televisión, documentales y teatro, convirtiéndose así en una intérprete completa a la que parece que no le falta de nada, ni siquiera experiencia lejos de los focos. En los últimos años también ha trabajado en dirección escénica.

"Estrenar en estos tiempos es extraño: no hay premiere, la prensa es online, el equipo no se reencuentra, no se abraza, no brinda...", escribía hace unos días con motivo de la llegada de la serie a Netflix. Sin embargo, desde la plataforma lo tenían en cuenta y decidían mandar un ramo de flores que ella recibía con toda la ilusión del mundo. "No dejemos de celebrar las cosas buenas", añadía en su publicación.

La serie está co-creada y dirigida por Mateo Gil, que firma el guión junto a Miguel Barros, y protagonizada por Luis Tosar, Willy Toledo, Marta Belmonte, Carlos Blanco y Marta Milans. Su triunfo ha sido tal, y su final tan intrigante, que los fans ya se están preguntando si habrá una segunda temporada. Sin embargo, teniendo en cuenta que se creó como una miniserie de seis episodios y está basada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas... todo parece indicar que es poco probable.

