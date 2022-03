Sesión de yoga y cine para Sara Carbonero mientras Iker Casillas viaja a Doha

La llegada del invierno está dejando lluvia, viento, frío.... pero las inclemencias del tiempo no impiden a Sara Carbonero aprovechar al máximo el fin de semana y disfrutar de esta antesala de las fiestas navideñas. Aunque el clima impide hacer actividades al aire libre, la periodista ha decidido dar la bienvenida al fin de semana convirtiendo su casa en una improvisada sala de cine. Así, la noche del viernes la pasaba en el sofá disfrutando de las aventuras del ogro Shrek, una película infantil que, palomitas en mano vio con subtítulos en portugués, idioma que ha aprendido durante estos años que lleva viviendo en Oporto y que sus hijos, Martín y Lucas, hablan a la perfección.

Este sábado, los niños han demostrado que llevan el deporte en los genes y han decidido transformar su salón en una sala del gimnasio. Tumbados en el suelo se han relajado practicando algunos ejercicios de yoga, un espontáneo gesto que su madre ha querido dejar reflejado en una simpática imagen. "Momento yoga", ha dicho la presentadora, quien es una gran aficionada a esta disciplina. Tal y como ha comentado en alguna ocasión, intenta ir a clase tres veces por semana ya que esta práctica no solo ha hecho que experimente un cambio físico, sino que también la ha ayudado a sentirse bien consigo misma y a reforzar su personalidad.

Quien no ha podido sumarse a ninguno de estos hogareños planes con su mujer y sus pequeños ha sido Iker Casillas puesto que se encuentra en esos momentos a miles de kilómetros de distancia. El guardameta mostoleño se ha trasladado estos días hasta Doha por motivos profesionales. En la capital de Catar se ha reunido con "antiguos compañeros" del fútbol para estar presente en la Final del Mundial de clubes de la FIFA que enfrenta al Flamengo y al Liverpool. Además, en esta ciudad situada en el oeste asiático, el portero ha conocido de primera mano las instalaciones que se están preparando allí para recibir en 2022 la Copa Mundial de Fútbol

Se espera que en los próximos días, Iker y Sara celebren la Navidad en España al igual que han hecho en ocasiones anteriores. El matrimonio está a punto de despedir un año que no ha sido fácil para ellos en el que han contado con el apoyo incondicional de las personas que los quieren. Cabe recordar que en primavera Carbonero se sometía a una intervención por un tumor en el ovario del que está ya bastante recuperada. Tal y como pudo confirmar ¡HOLA!, la periodista ha terminado con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva. "Todo ha ido bien", deslizaba su entorno, apuntando también que ahora la periodista se realizará revisiones médicas periódicas para comprobar que todo evoluciona favorablemente. "Su pronóstico es bueno desde el principio", aclaraban a la revista.

Por su parte, el 1 de mayo Casillas sufría un infarto del que evoluciona favorablemente. El exjugador del Real Madrid y de la Selección Española se mantiene desde entonces lejos de los terrenos de juego y aún no sabe si volverá a competir a nivel profesional o no. "Esto es un proceso rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones. De aquí a marzo el doctor verá cómo es la evolución y si hay algún riesgo el primero que no lo tomará seré yo. Si se pueden dar bien las cosas decidiremos en una mesa. Ahora lo que hay que hacer es recuperarse y ver el camino que coge mi cuerpo", aseguraba. Eso sí, su vinculación al mundo del deporte seguirá presente y, de momento, forma parte del staff del Porto CF.

