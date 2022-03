Iker Casillas y Sara Carbonero, noches de fado y juegos con Martín y Lucas

Sara Carbonero ha pasado unos días mágicos en Oporto. Tras asistir el sábado al concierto de Bryan Adams con sus amigas, dedicó la noche del domingo a disfrutar de una velada típicamente portuguesa con Iker Casillas. El matrimonio estuvo cenando en Casa Da Mariquinhas, acompañados de un tradicional fado. La periodista, de 35 años, es una apasionada de la música, un hobbie que también comparte con el portero, quien no tuvo ningún problema en posar así con los cantantes y músicos del local. "Muchas gracias por tu simpatía", escribieron junto a esta foto en la que no aparece Sara. La de Corral de Almaguer, por su parte, prefirió compartió con todos sus seguidores varios vídeos y la siguiente reflexión: "Lo importante es sentir el fado. Porque el fado no se canta, ocurre. El fado se siente, no se comprende ni se explica".

VER GALERÍA

La periodista ha reconocido en numerosas ocasiones que no podría vivir sin la música y hace años, cuando se instaló en Oporto, reveló que admiraba a Carminho, una cantante de fado portuguesa, que se dio a conocer en nuestro país al interpretar con Pablo Alborán su tema Perdóname. Curiosamente, Sara comparte gustos musicales con doña Letizia, ya que la Reina también admira a Carminho y en 2012, cuando todavía era princesa de Asturias, asistió al concierto que la artista ofreció en el Teatro Circo Price de Madrid.

VER GALERÍA

Después de la tormenta, la calma se ha instalado en la vida del matrimonio. El guardameta se recupera favorablemente del infarto agudo de miocardio que sufrió el 1 de mayo y la periodista arranca una nueva etapa tras haber finalizado con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva para luchar contra el cáncer. Según contó Isabel Jiménez, gran amiga del matrimonio, Iker y Sara "necesitan disfrutar" de la tranquilidad de Oporto con sus hijos, una vez superada su etapa más difícil.

VER GALERÍA

A la espera de un 2020 cargado de planes, la pareja sigue saboreando las pequeñas cosas del día a día, como ver crecer a sus niños, a los que vemos jugando en esta foto, realizada con todo el amor del mundo por Sara. "Son un chute de energía", ha manifestado la periodista sobre Martín y Lucas, que tienen cinco y tres años respectivamente.

Loading the player...

Los cuatro años de Iker Casillas y Sara Carbonero en Oporto

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.