¿Está abierta al amor Jennifer Aniston?, ¿qué opinión tiene de sus ex? La actriz responde

Desde que era una niña supo lo que era dedicarse a la interpretación ya que sus padres forman parte del mundo del espectáculo y ella tuvo claro desde siempre que quería seguir sus pasos. A los 50 años, Jennifer Aniston puede presumir de ser una de las actrices más exitosas y de encadenar proyectos de éxitos. La inolvidable Rachel Green de Friends cuenta con el respaldo de crítica y público en cada trabajo que lleva a cabo, pero ¿está centrada solo en lo laboral o también deja la puerta abierta al amor? La americana ha explicado que, tras divorciarse primero de Brad Pitt y después de Justin Theroux, no descarta volver a tener pareja y compartir de nuevo su día a día con alguien.

Jennifer ha explicado en People, publicación en la que ha sido reconocida como una de las personas del año, que está abierta al amor, un sentimiento que califica de fantástico. Anniston considera que estar enamorada "es absolutamente una cosa hermosa. Quiero decir que también creo que es la forma en que realmente nos conocemos al ser lo suficientemente vulnerables como para amar", ha asegurado la intérprete. Además, ha explicado que no tiene miedo a que sus futuras relaciones sentimentales no salgan según lo esperado: "Incluso cuando da miedo, incluso cuando duele. Siempre valdrá la pena", ha comentado.

La americana ha sabido sacar una lección positiva de sus relaciones y está convencida de que lo que vivió al lado de Brad Pitt, de Justin Theroux o de otras parejas ha supuesto para ella un gran aprendizaje. "He amado a mucha gente. Y me encanta que incluso las grietas en esos amores sigan siendo hermosas. No estaría aquí hoy si no fuera por todos y cada uno de ellos", ha dicho agradecida Jennifer, quien ha sabido transformar el amor en amistad. De hecho, con Justin, protagonista de títulos como Mulholland Drive o The Leftovers, mantiene una bonita relación de la que hicieron gala recientemente celebrando juntos la noche anterior a Acción de Gracias en casa de la actriz, donde estuvieron acompañados de Courtney Cox, Jason Bateman, Will Arnett o Jimmy Kimmel.

A pesar de que Jennifer y Justin se separaron a principios de 2018 después de tan solo tres años casados, la suya no fue una ruptura al uso. Aseguraron que el fin de su matrimonio se había producido en buenos términos y verdaderamente eran grandes amigos cuando decidieron poner punto y final a su relación. De hecho, según explicaba el propio Theroux en The New York Times, contaba que su ruptura les rompió el corazón porque pensaron que su amistad no iba a volver a ser igual en el día a día. Con el paso del tiempo, sin embargo, han conseguido reconducir su amistad y están muy orgullosos de ello. De hecho, con motivo de la llegada de Aniston a Instagram, su exmarido fue uno de lo primeros en darle la bienvenida.

Por su parte, parece que Jennifer también mantiene la buena sintonía con Brad Pitt, con el que protagonizó entre los años 2000 y 2005 uno de los matrimonios más envidiados de Hollywood. De hecho, en febrero, con motivo del 50 cumpleaños de la actriz, medios como TMZ o People, contaban que el protagonista de El curioso caso de Benjamin Button acudió a la gran fiesta que Aniston organizó en el Sunset Tower Hotel en Los Ángeles para brindar por todo lo vivido a lo largo de este medio siglo.

