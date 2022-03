Jennifer Aniston celebra una original versión de Acción de Gracias ¡en compañía de su ex!

Estados Unidos vivía este 28 de noviembre una de los momentos más esperados de todo el año: el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. Una festividad muy importante en la que los estadounidenses se reúnen con sus familiares para disfrutar de una cena en la que, además de agradecer las cosas buenas vividas en los últimos meses, suele degustarse pavo relleno asado y tarta de calabaza. Pero Jennifer Aniston ha querido 'romper' la tradición e innovar, haciendo una propia versión de este importante acontecimiento que ella misma ha bautizado como Friendsgiving. Y es que, un día antes de reunirse con sus seres queridos, hace una cena previa rodeada de amigos.

La inolvidable Rachel Green de Friends reunió en su casa la noche del miércoles a un grupo de amigos entre los que estaban incluidos Courtney Cox (con la que mantiene una estrecha amistad desde que coincidieron en la citada serie), el presentador Jimmy Kimmel o sus compañeros de profesión, Jason Bateman, Will Arnett y Justin Theroux, quien es, además, su exmarido. Este último fue el encargado de dejar constancia de esta reunión mediante fotos y divertidos vídeos de la velada. "Muy, muy agradecido por estos amigos y estas noches", aseguraba el protagonista de Mulholland Drive.

A pesar de que Jennifer y Justin se separaron a principios de 2018 después de tan solo tres años casados, la suya no fue una ruptura al uso, verdaderamente eran buenos amigos cuando decidieron poner punto y final a su relación. "Nos rompió el corazón, solo en el sentido de que nuestra amistad no iba a ser igual, especialmente en el día a día", explicaba Theroux en The New York Times. Además, compartía que han conseguido reconducir su amistad y que están muy orgullosos de ello. De hecho, con motivo de la llegada de Aniston a Instagram, su exmarido fue uno de lo primeros en darle la bienvenida.

Jennifer, Justin y el resto de grupo juntos disfrutaron de una original velada previa a Acción de Gracias en la que innovaron también en cuanto al menú, y es que tomaron como plato principal unas enchiladas. Una elección que tiene su origen en una broma con Jimmy Kimmel. En pleno directo en su programa, el presentador le dijo a su amiga que no quería cenar dos días lo mismo. "Tal vez podamos hacer otra comida especial, podría ser una noche italiana o mexicana. Sé que te encanta la comida mexicana. Además, creo que si tú lo empiezas a hacer todo el mundo te seguirá. Como con tus cortes de cabello, que se lo cortan igual que tú”, le comentaba Kimmel. Una idea que han empezado a poner en marcha, ¿creará tendencia?

