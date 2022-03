Las primeras palabras de Malú tras anunciar su embarazo

Desde que el miércoles Malú anunciara que está esperando su primer bebé junto a Albert Rivera, la pareja no deja de recibir felicitaciones, palabras de cariño y los mejores deseos para esta nueva etapa que comienza para ellos. Palabras con las que la artista se siente muy emocionada tal y como ella mismo ha explicado. Y es que, tras el aluvión de cariño que ha recibido tras anunciar su embarazo, ha vuelto a enviar un mensaje para agradecer a todos el afecto que el expolítico y ella están recibiendo tanto de sus familiares y amigos como de seguidores en estos días tan especiales. "Muchísimas gracias por tantos mensajes de amor y cariño. Ha sido muy bonito y emocionante leeros", ha dicho la cantante junto a un emoticono de un corazón.

Malú y Albert Rivera, que están a punto de celebrar su primer aniversario, van a dar en solo unos meses el paso más importante de su relación con la llegada de su primer hijo, un bebé que ambos esperan con gran ilusión. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", decía la pareja, que acaba de comenzar a escribir un nuevo capítulo marcado por los cambios que ambos han vivido en el terreno profesional. Cabe recordar que hace una semanas él abandonaba la política mientras que la artista en verano cancelaba su gira tras romperse los ligamentos del tobillo derecho y, de momento, no se prevé que la retome.

No solo Malú y Albert están emocionados con este embarazo, sino que la noticia ha sido recibida con gran alegría también por sus allegados. Así lo ha confesado el padre de ella, Pepe de Lucía, quien está deseando poder ejercer de abuelo. "Estoy contento no, lo siguiente. Iba por la carretera y me ha llamado tres veces mi hija diciéndome 'papi, llámame'. Me he asustado y he parado en un restaurante de carretera. Aquí lo he celebrado porque me ha dado un shock", aseguraba en Look, donde revelaba además detalles de la conversación con la intérprete de Aprendiz. "Me ha dicho: 'Papá, vas a ser abuelo'. Imagínate lo que me ha entrado. Yo le he dicho ‘Mi vida, corazón mío, me has dado un susto horroroso’. He pegado un frenazo y todo por la carretera. Ahora mismo estoy como una ola", explicaba el cantante, quien está seguro de que Rivera será todo un padrazo. "Va a ser un padrazo no, lo siguiente. Es un buen muchacho, una gran persona", decía el hermano de Pepe de Lucía.

La noticia de que Malú y Albert estaban juntos se hizo pública en febrero, aunque sus primeras fotos como pareja no llegaron hasta junio, cuando ¡HOLA! las mostró en exclusiva. Ambos siempre han querido que su amor se desarrollara lejos de los flashes y se afianzara en la más estricta intimidad con importantes pasos como la convivencia o el embarazo, con el que se especulaba desde hacía semanas. De hecho, cobró especial fuerza cuando el catalán habló de hijos en el debate electoral del 4N. "Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede, es lo que me enseñaron mis padres y es lo que quiero enseñar a mis hijos", aseguraba el expolítico, que tiene una niña, Daniela, de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

