Malú y Albert Rivera anuncian que van a ser padres

Malú y Albert Rivera han anunciado que van a ser padres. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", han escrito junto a una foto en la que aparecen sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Para la artista, de 37 años, será su primer hijo mientras que para el expolítico, de 40, el segundo, ya que tiene una niña, Daniela, de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

Tras varias semanas de intensos rumores, la pareja ha confirmado esta feliz noticia, que ha alegrado a todos los seguidores de la artista y el que fuera líder de Ciudadanos. "Enhorabuena y a disfrutarlo con mucha salud", ha escrito Diana Navarro. "Muchas felicidades Albert, ¡vais a ser muy felices! Ya se te notaban las ganas cuando cogías a mi Inés", ha añadido Begoña Villacís. "Os deseo lo mejor en esta nueva etapa, vais a ser muy felices", "¡Enhorabuena a los dos!", "Que lo disfrutéis como se merece, os deseo todo lo mejor del mundo", "Ojalá podáis vivirlo con tranquilidad y mucho amor", "¡Te mereces lo mejor! Estoy segura de que irá todo genial", "Que seais muy felices", "¡Me alegro muchísimo!", "Felicidades, es lo más bonito del mundo" o "Besos para toda la familia. Ahora a cuidar a la futura mamá", son algunos de los mensajes que pueden leerse en sus posts.

A punto de celebrar su primer aniversario, Malú y Rivera inician una nueva vida juntos. El exlíder de la formación naranja ha dejado atrás una agenda frenética y la cantante, por ahora, no piensa retomar la gira que canceló por su lesión de tobillo ni prevé regresar al estudio a corto plazo, es decir, que ambos podrán disfrutar de todo el tiempo juntos que no han tenido en los últimos meses y prepararse para la llegada de su primer hijo en común.

Rivera se ha alejado de la política para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. "Voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo... Es lo que creo que se merecen", dijo en su despedida. "Ha legado el momento de servir a mis padres, que dejen de sufrir y me acompañen; de servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas y fines de semana de los que debería; a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo contra viento y marea; a mis amigos, que quiero que me vean en una reunión o tomando un vino; y a todos mis compañeros, de los que he aprendido mucho", añadió visiblemente emocionado.

Aunque el exlíder de Ciudadanos y la artista llevan su relación con mucha discreción, tampoco se esconden. Eso sí, evitan dar detalles sobre su historia de amor cuando se les pregunta por ello. Quien sí ha hablado es el padre de la cantante, Pepe de Lucía. “No lo veo como un político. Lo que veo es su calidad humana y considero que la suya es buena. Es un chaval al que aprecio y es buena persona", explicaba a ¡HOLA!, añadiendo que ve a su hija "muy bien, muy feliz y contenta” al lado de Rivera. Sin embargo, considera que no llegará a producirse la boda, ya que “Malú es muy independiente y no creo que sea de casarse. Lo veo complicadísimo”.

La noticia del sorprendente noviazgo de Albert Rivera y Malú se conoció en febrero, pero no fue hasta junio cuando la revista ¡HOLA! publicó las primeras imágenes en exclusiva de la pareja. En este tiempo, han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos a las afueras de Madrid y ahora acaban de confirmar que van a ser padres. ¡Enhorabuena!

La historia de amor de Albert Rivera y Malú

