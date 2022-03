'Permitidme que me dedique a mi familia': las palabras de Albert Rivera que ahora cobran otro sentido

"Yo quiero ser feliz y lo haré alejado de la política (...) Permitidme que siga mi camino, permitidme que ahora me dedique y que sirva a aquellos que más quiero, que me dedique a mi familia". Estas fueron las palabras de un emocionado Albert Rivera cuando el pasado 11 de noviembre anunció su retirada. El que fuera líder de Ciudadanos decidió poner punto y final a esta etapa y empezar un nuevo capítulo para "ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja y mejor amigo". En su discurso, el catalán mencionó a las personas más importantes de su vida, sin olvidarse de la cantante Malú asegurando que "ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea".

VER GALERÍA

Ahora, sus palabras han cobrado un sentido de diferente y es que, por aquel entonces, solo ellos sabían el secreto. Albert confesó su deseo de volcarse en su familia, sin que nadie supiera que dentro de unos meses iba a ampliarse con la visita de la cigüeña. Malú y Rivera, que están a punto de celebrar su primer aniversario, forman una de las parejas del momento y no hay duda de que esta noticia les ha llenado de felicidad a ellos y a todos sus seres queridos. Además, podrán disfrutar de este momento tan especial más unidos que nunca, ya que el expolítico ya no tendrá que hacer frente a una agenda repleta de compromisos y la intérprete de Vuelvo a verte se encuentra en un parón de su carrera artística debido a su lesión de tobillo.

- Malú y Albert Rivera anuncian que van a ser padres

Eso sí, tal y como confesó en sus redes sociales hace unas semanas, está deseando recuperarse al cien por cien para poder subirse al escenario y reencontrarse con su público. "Ojalá pueda volver cuanto antes... Ya estoy trabajando en un nuevo proyecto porque tengo muchísimas ganas de daros lo mejor de mí", dijo Malú en un directo que hizo con sus seguidores en el que aprovechó para darles las gracias por estar siempre a su lado de manera incondicional: "Sois lo más bonito del mundo".

VER GALERÍA

Los rumores comenzaron hace semanas y cobraron aún más fuerza cuando, en el debate electoral del 4N, Rivera hizo referencia a sus "hijos" en su alegato final: "Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí que se puede, es lo que me enseñaron mis padres y es lo que quiero enseñar a mis hijos". Desde que han hecho pública su próxima paternidad, la pareja ha causado un gran revuelo y no se habla de otra cosa. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", es el mensaje que han compartido con sus fans junto a una entrañable imagen en la que aparecen sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Para la artista, de 37 años, será su primer hijo mientras que para el expolítico, de 40, es el segundo, ya que tiene una niña, Daniela, de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

Loading the player...

Albert Rivera menciona a Malú en su despedida: 'Ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.