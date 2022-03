Pepe de Lucía habla del embarazo de su hija Malú

Después de semanas de rumores y especulaciones, Albert Rivera y Malú confirmaban la feliz noticia. El que fuera líder de Ciudadanos y la cantante han anunciado, de forma conjunta, que están esperando su primer hijo en común a través de la publicación de una imagen en la que aparecen sus manos entrelazadas sujetando un chupete. Tras el 'bombazo' informativo, las reacciones no se han hecho esperar y Pepe de Lucía, padre de la intérprete, ha confesado sentirse inmensamente feliz por volver a convertirse en abuelo.

"Estoy contento no, lo siguiente. Iba por la carretera y me ha llamado tres veces mi hija diciéndome 'papi, llámame'. Me he asustado y he parado en un restaurante de carretera donde conozco a gente amiga mía. Aquí lo he celebrado porque me ha dado un shock", ha revelado el hermano de Paco de Lucía a Look. El artista ha confesado que, tras ser informado de la noticia, se le juntó el susto del mensaje de Malú ('Papi llámame') con la emoción. "Se han encontrado dos frentes y han chocado. Ahora mismo estoy en shock con mi amiga", continuaba el cantante en declaraciones al mismo portal digital.

Pepe de Lucía también ha explicado cómo la intérprete de Aprendiz le ha anunciado que está esperando un bebé. "Me ha dicho: 'Papá, vas a ser abuelo'. Imagínate lo que me ha entrado. Yo le he dicho ‘Mi vida, corazón mío, me has dado un susto horroroso’. He pegado un frenazo y todo por la carretera. Ahora mismo estoy como una ola", explicaba el cantante, quien está seguro de que Albert Rivera será todo un padrazo. "Va a ser un padrazo no, lo siguiente. Es un buen muchacho, una gran persona. Ha sabido recular y ha estado en el sitio que tenía que estar", reconoce el gaditano, quien solo tiene palabras de cariño para la pareja de su hija. Para la artista será su primer bebé mientras que para el exlíder de la formación naranja es el segundo, ya que tiene una niña, Daniela, de ocho años, fruto de la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

"Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor". Con este mensaje publicado en las redes sociales de ambos, Albert Rivera y Malú compartían la esperada noticia e inician una nueva vida juntos cuando están a punto de cumplir su primer aniversario.

