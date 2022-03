Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera, se pronuncia sobre el embarazo de Malú

Loading the player...

Malú y Albert Rivera confirmaron ayer que iban a ser padres, una gran noticia de la que se ha alegrado Beatriz Tajuelo, la ex del que fuera líder de Ciudadanos. Horas más tarde del anuncio, Beatriz aparecía en la entrega de premios 'El Chupete', el Festival Internacional de Comunicación Infantil, y aunque no quería profundizar demasiado en el tema dio la enhorabuena a la pareja por el embarazo de la artista. "Ya sabéis que yo no tengo nada que opinar. No me gusta hablar de la vida de los demás… Mucha felicidad, pero para todo el mundo”, comenzó diciendo. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, añadió: “Siempre es bonito que vengan niños al mundo, ¿no?".

VER GALERÍA

Tras varias semanas de intensos rumores, la pareja desveló el secreto con una foto de sus manos sosteniendo un chupete, de ahí que la presencia de Tajuelo en los premios 'El Chupete' fuera de lo más significativa. "Yo prometo que tenía esto programado hace meses, lo prometo", se excusó entre risas.

- Malú y Albert Rivera anuncian que van a ser padres

- Las palabras de Albert Rivera que ahora cobran otro sentido

Después de cuatro años juntos Albert Rivera y Beatriz Tajuelo pusieron punto y final a su relación a finales de 2018, pero no fue hasta febrero del año siguiente cuando se hizo oficial su ruptura, al tiempo que se publicaba que el expolítico y Malú eran más que amigos. En ese momento, Tajuelo dio un giro radical a su vida. Tras estudiar Jardín de Infancia y trabajar como azafata de vuelo y en el departamento de producción de Miguel Poveda, está centrada en el mundo de la comunicación y organización de eventos y al 2020 le pide "felicidad, trabajo para todos y mucha salud".

VER GALERÍA

La ex de Rivera, que guarda silencio cuando le preguntan si le gustaría enamorarse otra vez y tener hijos, ya está pensando en las Navidades, unas fechas que celebrará en familia. Para Albert estas fiestas serán muy especiales por su próxima paternidad. El catalán ha dejado atrás una agenda frenética y ahora tendrá más tiempo para estar con Malú y su hija Daniela, de ocho años, nacida durante la relación que mantuvo con la psicóloga Mariona Saperas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.