Eugenia Martínez de Irujo y Cayetana Rivera, fin de semana de chicas en Sevilla

Tras ser dos de las invitadas a la fiesta que organizó Tamara Falcó para ver en su casa la final de Masterchef, Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Cayetana Rivera, decidieron pasar un fin de semana de chicas juntas en Sevilla. Hasta allí llegaban el viernes por la tarde en tren. Lo hacían cómplices y felices, con muy buen humor pese a la presencia de los fotógrafos en la estación de Santa Justa. Ambas aparecían abrigadas y con looks modernos y juveniles, aparentando ser más amigas que madre e hija.

Las dos mujeres estuvieron junto a Narcís Rebollo, el marido de Eugenia, en la fiesta que organizó Tamara Falcó en su casa en la que también estuvieron la infanta Elena o Los Chunguitos, disfrutando con amigos, bailes y música en directo. Un plan ideal que dio paso a este fin de semana que, quizás, Tana haya alargado hasta el puente para disfrutar de la ciudad en la que vive su padre con Lourdes Montes y sus hermanos.

Tras la tempestad viene la calma y parece que ahora todos respiran al fin tranquilos tras los últimos sustos con la salud de Tana. En mayo la veíamos en la Caja Mágica escayolada tras dislocarse el tobillo izquierdo. Pocas semanas antes, la joven sufría un desvanecimiento, lo que la obligaba a pasar por el hospital para someterse a reconocimientos médicos ya que en diciembre del pasado año le pasó lo mismo. Sin embargo, toda la familia se apresuraba a tranquilizar los ánimos explicando que la situación no revestía gravedad. "Tana se encuentra perfectamente. No hay que alarmarse. Está ahora conmigo y con su vida habitual", explicaba su madre, Eugenia Martínez de Irujo, a Vanitatis. "Está bien, no es nada alarmante, de verdad. Está fenomenal", decía más tarde Lourdes Montes en un evento.

El pasado 8 de mayo, madre e hija abandonaban Sevilla tras la Feria de Abril para seguir su vida en Madrid. "Hasta el año que viene", decía Eugenia. Cayetana reaparecía espectacular y vestida de flamenca después de que el pasado 13 de abril tuviera que acudir al hospital. La joven no quiso perderse el inicio de la Feria, de la que su abuela Cayetana era toda una asidua, y posteriormente acudió a la primera corrida de toros en la Maestranza de la capital hispalense. Entonces, como ya confirmaron miembros de su familia, el desmayo que había sufrido no había sido nada importante, "no hay que alarmarse".

