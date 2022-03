De la infanta Elena a Los Chunguitos: así se vivió la final de 'MasterChef' en casa de Isabel Preysler

Aunque Tamara Falcó ya sabía que era la ganadora de MasterChef Celebrity 4, la diseñadora no perdió la oportunidad de reunir a sus familiares, amigos y compañeros de concurso para ver la final en una divertida fiesta en casa de su madre, Isabel Preysler, que como no podía ser de otra forma, no quiso perderse la consagración de su hija entre los fogones tras medirse con el actor Félix Gómez, que fue uno de los grandes ausentes de la reunión. Sí acudieron su gran amigo Juan Avellaneda, así como Vicky Martín Berrocal y Boris Izaguirre, los otros dos semifinalistas que no quisieron perderse la fiesta en la que Los Chunguitos fueron los encargados de poner la banda sonora.

Pero si hubo una invitada inesperada en esta fiesta tan especial, esta fue la infanta Elena. La hermana del rey Felipe no dudó en desplazarse hasta la residencia de Isabel Preysler para festejar junto a Tamara, quien aún anoche continuaba digiriendo su éxito, su buen hacer en las cocinas. Pero, doña Elena no fue la única gran sorpresa de la noche. Eugenia Martínez de Irujo, su marido, Narcís Rebollo, y su hija Tana también se encontraban entre los invitados.

En uno de los impresionantes salones de la casa de Tamara Falcó y a través de dos grandes televisores, los invitados de la diseñadora vivieron en primera persona la final del talent. Después de algo más de dos horas de programa se dio a conocer el nombre del finalista y el silencio reinante dio paso a una explosión de aplausos, gritos y hasta bailes, pues tanto Tamara como su madre, animados por Boris, se arrancaron por bulerías a ritmo de Los Chunguitos, quienes interpretaron, guitarra en mano, sus éxitos Carmen y Me quedo contigo e incluso se atrevieron con La Macarena de Los del Río.

Entre los familiares de Tamara, también se encontraban Betty Preysler y sus primos David Castillejo y Álvaro Falcó, hijo del marqués de Cubas, que asistió con su novia, Isabelle Junot, íntima de la diseñadora. Otras de las amigas a las que Tamara invitó esa noche fueron como Casilda Finat y Graciela Dominguez Vega-Penichet. El gran ausente fue el padre de Tamara, Carlos Falcó, quien tenía que estar a primera hora de la mañana de este jueves 28 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) en el ‘Excellence Day 2017’ del Círculo Fortuny, asociación que él mismo preside.

La fiesta, como no podía ser de otra forma, contó con un “picoteo” a la altura, aunque se desconoce si fue la diseñadora la encargada de elaborar los aperitivos, o por el contrario, se tomó la noche “libre” para disfrutar de su victoria. Una victoria que llega después de un intenso concurso en el que Tamara ha demostrado su tesón, sus ganas, su ilusión y, por supuesto, su buen hacer en los fogones. No sin la inestimable ayuda de Ramona, la responsable de la cocina del domicilio familiar, que ha sido, como ha explicado Tamara en más de una ocasión en MasterChef Celebrity, una muy buena maestra.

Ya como ganadora oficial y a ojos del público, la fiesta continuó, pero Tamara tuvo un momento para los agradecimientos: "Gracias, gracias y gracias 🌟 Por esta experiencia, por las personas que he conocido, por el aprendizaje, por el cariño y por haberme dado la oportunidad de sentirme como una auténtica chef ❤️ en especial quiero agradecer a @shineiberia por haber confiado en mí para formar parte de algo tan especial como es @masterchef_es".

