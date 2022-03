Cayetano Martínez de Irujo confiesa lo que más le ha dolido de su hermana, Eugenia

Cayetano Martínez de Irujo acudió anoche al programa Aquellos maravilloso años para hablar de sus polémicas memorias, De Cayetana a Cayetano, que semanas después de salir publicadas siguen dando mucho que hablar. Al margen de temas como su vida sentimental o infancia, si algo le sigue preocupando al Duque de Arjona y anoche lo demostró es la relación con sus hermanos, especialmente con Eugenia, que siempre ha sido la niña de sus ojos.

Cayetano, tan sincero como acostumbra, habló de su libro que le ha costado la enemistad con sus hermanos. "Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad que es Fernando, y que hay otros cuatro que me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida". Pero es con Eugenia con quien tenía una relación más estrecha y es con quien está más dolido. El Conde de Salvatierra, que tuvo que se operado de urgencia y actualmente tiene rotas dos costillas tras caerse del caballo, no entiende que la pequeña de los Alba ni siquiera se haya interesado por su estado de salud. “No se puede entender. Eugenia ha estado en un pedestal siempre para todos los hermanos, para mi madre y mi padre".

A la pregunta de Toñi Moreno sobre si cree que su hermana ha leído el libro, la respuesta del aristócrata fue clara: "Creo que no, porque si lo ha leído de verdad es que no puede ser. Es que no te puedes enfadar ante algo que es de otro y la verdad, y lo poco que hablo de ella es muy bien. No lo sé, no quiero levantar una polémica y que ella se levante en armas, quiero pasar página”, decía con sentimiento.

Cayetano recuerda con tristeza esos 10 días de hospital después de una operación intenstinal que duró cuatro horas y media: "Como me pasó en el hospital que no recibí ningún mensaje, quitando Fernando que vino todos los días, cuando llegas a eso la decepción, tristeza y perplejidad es grande, sobre todo en una persona como yo que el libro demuestra que soy humano. Lo voy superando, pero lo he pasado mal este mes y medio, pero hay que pasar página. Digo lo que siento y no hay más que decir".

Por último, la presentadora andaluza le formuló la pregunta de si perdonaría a Eugenia como hizo con Jesús Aguirre, con quien vivió una relación tormentosa tras la muerte de su padre. "Probablemente, es que soy así. Cuando tú no atacas y no haces nada… tú me dirás". En su despedida del programa Toñi Moreno se dirigió a Cayetano y le dijo: "Lo más grande que tienes no son los títulos nobiliarios. Lo sabes. Es la capacidad de perdón que tienes".

