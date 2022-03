Jorge Javier Vázquez ya está en planta

Jorge Javier Vázquez evoluciona favorablemente de su segunda operación. Tras pasar la noche en la UCI, el presentador ha pasado a planta para continuar con su recuperación, tal y como publica Lecturas. El comunicador ingresó ayer sobre las tres de la tarde en la Clínica La Zarzuela de Madrid para someterse a una intervención que solucionara el estrechamiento que se había producido en uno de los 'stent' que le colocaron la primera vez que pasó por el quirófano. Según contó en la revista, esta operación tenía menos riesgo que la anterior, pero al estar programa y no ser de urgencia ha tenido tiempo para reflexionar sobre "la fragilidad de nuestra existencia".

VER GALERÍA

Fue el pasado mes de marzo cuando Jorge Javier sufría una pequeña aneurisma después de pasar varios días con fuertes dolores de cabeza. Este percance le obligó a frenar en seco, cancelando su función de teatro y sus compromisos televisivos, pero tras algo más de mes y medio de baja, retomó su rutina. Ahora ha hecho un nuevo alto para solventar este pequeño problema y será su evolución la que marque el ritmo de su vuelta.

- Jorge Javier Vázquez, operado con éxito

- Jorge Javier Vázquez ingresa para ser operado de nuevo tras el ictus sufrido el pasado marzo

El presentador se ha despedido de Gran Hermano VIP a las puertas de la final, dejando su puesto a Carlos Sobera, quien debutó anoche al frente de este formato. "En nombre de todo el equipo quiero mandarle todo el cariño y apoyo a Jorge Javier. La intervención a la que se ha sometido hace unas solas horas ha salido bien. Me dicen que ya está pensando en volver. Solo espero estar a la altura. Te estamos esperando", dijo antes de que diera comienzo la gala.

VER GALERÍA

A finales de noviembre Jorge Javier anunciaba en pleno directo que ya tenía fecha para su segunda intervención. "A partir de la semana que viene no voy a poder estar con vosotros porque tengo que volver a pasar por el quirófano", les comentó a los concursantes. El presentador no descarta regresar pronto a la televisión para poder presentar la final de Gran Hermano VIP, que se espera para el próximo 19 de diciembre. "Es una operación que tenía programada desde hace algún tiempo, como un mes y medio. En principio no reviste la importancia de la anterior. Espero volver para poder estar con vosotros en la final. Ojalá pueda llegar a estar. En principio no tiene por qué haber ningún problema", añadió.

Loading the player...

Jorge Javier ingresa en el hospital para operarse tras el ictus sufrido el pasado mes de marzo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.