Jorge Javier Vázquez ingresa para ser operado de nuevo tras el ictus sufrido el pasado marzo

Loading the player...

Jorge Javier Vázquez ha ingresado este martes en el hospital para someterse a una nueva intervención quirúrgica. El presentador de Mediaset ha llegado sobre las tres de la tarde a la Clínica La Zarzuela de Madrid. Con buen aspecto, gafas de sol, abrigo de pañol azul, para protegerse de las gélidas temperaturas de la capital, y un gorro de lana de rayas, el comunicador ha entrado por su propio pie en el centro sanitario, portando en una de sus manos una carpeta con varios documentos, quizá con las pruebas médicas a las que se ha sometido en los últimos meses.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Minutos después del ingreso del presentador era su compañera María Patiño la que se acercaba hasta el hospital para dar su apoyo a su amigo con una flor de Pascua. La colaboradora también acudía con un look muy invernal compuesto por plumífero blanco, pantalones y gafas de sol de espejo.

Hace tan solo unos días, Jorge Javier confirmaba públicamente que tenía que volver a pasar por el quirófano. El presentador sufrió el pasado mes de marzo un ictus que le obligó a frenar en seco, cancelando su función de teatro y sus compromisos televisivos. Tras algo más de mes y medio de baja, el presentador catalán retomaba poco a poco la rutina, sin embargo en una pruebas realizadas recientemente le descubrieron que tenían que cambiarle uno de los stent que le implantaron en aquel momento. Según ha explicado el propio presentador uno de los dos stents que le pusieron tiene un estrechamiento muy leve, de "menos de un 15%", por lo que tendrán que colocarle uno nuevo o "poner una bolita para abrirlo un poquito más".

VER GALERÍA

A pesar de que Jorge Javier, ha señalado en más de una ocasión que esta intervención no reviste gravedad, el presentador no ha negado que le genere mcuho respeto. "El médico me ha dicho que esta operación tiene menos riesgo que la anterior y, sin embargo, yo le tengo más respeto. La otra vez fue tan rápido que no tuve tiempo de asustarme. Ahora no es que tenga miedo, pero soy más consciente de la fragilidad de nuestra existencia", afirmaba en la revista Lecturas.

VER GALERÍA

Jorge Javier, que en ningún momento ha pensando en retirarse, ha relatado que asimilar que le había dado un ictus fue una de las cosas más difíciles de su vida, pues cuando le sucedió todo se encontraba en uno de los mejores momentos físicos que recordaba en su vida. Por ello, ahora, aunque al presentador le encantaría estar en la final de Gran Hermano VIP que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre, será su evolución y la opinión de los médicos los que marquen el ritmo de su vuelta.

VER GALERÍA

Con la ausencia del comunicar al frente de 'GH VIP 7', Carlos Sobera se pondrá al frente del Límite 48 horas, mientras que Jordi González se encargará de presentar la gala de los jueves. "Dejo el programa en manos de una persona a la que admiro muchísimo y con la que vais a pasar fenomenal", le decía Jorge Javier Vázquez al recibir en plató a Carlos Sobera, que sorprendió gratamente a los telespectadores en Supervivientes 2019.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.