Todos los detalles sobre el inminente paso de Jorge Javier Vázquez por quirófano

A finales del pasado mes de octubre, Jorge Javier Vázquez anunciaba que tenía que ser operado de nuevo después de sufrir un aneurisma en marzo. "Después de una prueba muy esperada me han comunicado que tengo que volver a pasar por el quirófano en diciembre. No hay mal que por bien no venga. Ya no tengo que romperme la cabeza pensando dónde iré de vacaciones", explicaba el presentador de GH VIP 7 en sus perfiles sociales con su habitual sentido del humor. Según ha confirmado Look, finalmente será el próximo 3 de diciembre cuando el de Badalona pasará por el quirófano para solventar un imprevisto surgido tras la anterior operación.

Ante la inminente intervención, Jorge Javier ha comenzado a 'despedirse' de los distintos espacios que capitanea en Mediaset. Este fin de semana ya ha dicho adiós a su sillón en Sálvame Deluxe, que ocupará María Patiño en su ausencia, y esta semana hará lo propio con GH VIP 7. A pocas semanas de que el reality de convivencia llegue a su fin, el autor de La vida iba en serio se despedirá del programa este mismo jueves. Este es el motivo por el que no podrá anunciar el nombre del ganador ya que, pese a ser una prueba que no reviste gravedad, deberá guardar reposo durante, al menos, cuatro semanas. Durante esta baja temporal, será su compañero Jordi González, que actualmente ejerce de maestro de ceremonias en El Debate de los domingos, el que cogerá el testigo para ponerse al frente de GH VIP 7: Límite 48 horas, así como de la gala de los jueves, hasta que finalice el programa.

A través de las redes sociales, Jorge Javier Vázquez explicó que el pasado 10 de septiembre se había sometido a una prueba cuyos resultados no fueron concluyentes. "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15%. Todavía no sé si me tengo que operar o no. Me tengo que someter a una nueva prueba, pero poca gravedad tienen que haber visto los médicos cuando me han dado la siguiente cita para un mes y pico más tarde", informaba el presentador, que finalmente tendrá que regresar al quirófano para regresar a los platós con las pilas totalmente cargadas.

