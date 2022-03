Carlos Sobera debuta como presentador de 'GH VIP' y manda un mensaje a Jorge Javier Vázquez

Carlos Sobera se ha puesto al frente de GH VIP en ausencia de Jorge Javier Vázquez. El presentador del popular formato ha sido intervenido de nuevo este mismo martes tras el ictus que sufrió el pasado mes de marzo. Nada más empezar el programa, Sobera mandó un afectuoso saludo a su compañero de su parte y la de todo el equipo de Gran Hermano. "En nombre de todo el equipo quiero mandarle todo el cariño y apoyo a Jorge Javier. La intervención a la que se ha sometido hace unas solas horas ha salido bien. Me dicen que ya está pensando en volver. Solo espero estar a la altura. Te estamos esperando", decía antes de que diera comienzo una emocionante gala.

VER GALERÍA

Los porcentajes ciegos de la noche dejaron a las concursantes totalmente boquiabiertas. Si el domingo se encontraban en 83,7 por ciento, 2,1 por ciento y 14,2 por ciento, ahora se movían hasta 52,4 por ciento, 3,1 por ciento y 44,5 por ciento, revelando que aquello que parecía claro empezaba a dejar de estarlo. Adara, Estela y Mila Ximénez llevan expuestas a la decisión de la audiencia desde el pasado jueves. "La nominada con menos porcentajes de votos para la expulsión y por tanto salvada es... ¡MILA!", anunciaba Sobera mientras la periodista rompía a llorar de alegría. "Un millón de gracias", decía. Mientras tanto, Estela y Adara mostraron dos reacciones completamente diferentes. Con unos porcentajes cada vez más ajustados (52,8 por ciento frente a un 47,2 por ciento), Molinero confesó estar nerviosa de cara al próximo jueves, mientras que su compañera aseguró estar completamente "preparada para lo que tenga que venir". "Antes me veía fuera y ahora no me veo tan fuera", confesaba esperanzada.

VER GALERÍA

Por otro lado, y aprovechando su llegada al reality, el presentador decidió lanzar varios retos a las concursantes. Después de hacerles comer polvorones y cantar villancicos, el presentador les propuso hacer diferentes llamadas telefónicas internacionales a cambio de una fondue de chocolate si conseguían que sus interlocutores repitieran la frase "Carlos Sobera es la repera". Pero sin duda, el momento más emocionante de la gala tuvo lugar con el reencuentro que Estela Grande tuvo con su marido Diego Matamoros, Kiko Jiménez y con Sofía Suescun, pareja de este. Unas visitas en las que Estela pudo ver vídeos de fuera y tras los que acabó bastante afectada emocionalmente, aunque gracias a Diego finalmente pudo calmarse y relajarse y coger fuerzas para continuar su vida dentro de la casa.

VER GALERÍA

Loading the player...

Jorge Javier ingresa en el hospital para operarse tras el ictus sufrido el pasado mes de marzo

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.