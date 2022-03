Rosalía, la artista española más escuchada del mundo en 2019, según la lista de 'Spotify'

Spotify, la plataforma de música de referencia mundial, ha desvelado cuáles han sido las canciones y los artistas más escuchados tanto en España como en el resto del mundo. Entre las buenas noticias para la música nacional, se encuentra un triunfo más de Rosalía, quien se ha coronado como la artista española más escuchada del 2019 a nivel global. Contando lunares del canario Don Patricio se coloca como la canción más reproducida dentro de nuestras fronteras, mientras que, el género urbano sigue escalando posiciones y sitúa a Anuel AA como nuestro artista favorito del portal de música. Internacionalmente, nombres como Post Malone, Ariana Grande o Billie Eilish toman las riendas.

El reggaetón se impone con paso firme dentro de nuestras fronteras y los artistas latinos encabezan la lista de los más escuchados este 2019. Con Anuel AA a la cabeza, él es el encargado de inaugurar un ranking en el que los más escuchados de España son todos procedentes de Latinoamérica. El podio lo completan Ozuna y Bad Bunny, a quienes siguen J. Balvin, Daddy Yankee, Farruko, Maluma, Nicky Jam, Sebastián Yatra y, por último y como única representación femenina, Karol G. Esta última, lidera la lista de cantantes femeninas más escuchadas de nuestro país, seguida por Rosalía, Aitana, Becky G y Billie Eilish, en ese orden.

La situación cambia considerablemente en los resultados por canciones, donde la música nacional toma las riendas. Según Spotify, este 2019 Contando lunares ha sido la canción preferida por los españoles, recalcando el apabullante éxito del canario Don Patricio en compañía de Cruz Cafuné. Un Top 10 que lo completan Con Calma de Dadyy Yankee, la gran alianza raggaetonera de China, para dar paso en un quinto lugar al aplaudido Con Altura, de Rosalía y J. Balvin. Detrás de ellos se encuentra Callaíta de Bad Bunny, que se situó como la más escuchada del verano en España según este mismo portal, seguida de Soltera de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny; Secreto de la pareja formada por Anuel AA y Karol G; Adán y Eva del argentino Paulo Londra y, por último, Baila baila baila de Ozuna.

Sin embargo, Rosalía continúa con su expansión internacional, avalada por su nominación a los Premios Grammy, y Spotify la reconoce como la artista española más escuchada en todo el mundo. Un triunfo meteórico al que le siguen el de otras dos artistas revelación y fruto de la misma edición de Operación Triunfo: Aitana y Lola Indigo son las dos siguientes favoritas fuera de España.

Artistas y canciones favoritas a nivel internacional en 2019

En el resto del mundo, el rap ocupa un lugar destacado, tal y como mostró también el ranking de las canciones del 2019 de la revista Time. El artista más escuchado en Spotify fuera de nuestras fronteras es Post Malone, quien aparecía como el gran favorito de los American Music Awards aunque finalmente solo se hiciera con un galardón por Hollywood’s Bleeding.

La medalla de plata va a caer sobre otra de las grandes sensaciones musicales del momento: Billie Eilish. La joven está siendo toda una revolución musical con tan solo 17 años gracias a su disco When we all fall asleep, where do we go? Ya la vimos triunfar en nuestro país con sus conciertos en Barcelona y Madrid y, próximamente, sus fans españoles podrán volver a disfrutar de su directo en el festival Mad Cool. El tercer lugar como cantante más exitosa de Spotify lo consigue Ariana Grande, que lanzó en febrero su álbum Thank u, next y ha vivido un año triunfal con fechas como Coachella.

El Top 10 mundial lo siguen en este orden: Ed Sheeran, Bad Bunny, Khalid, J. Balvin, Drake, Ozuna y XXXTENTACION, en unos resultados en los que la música urbana también va cogiendo fuerza, aunque más despacio que en nuestro país.

La canción favorita de 2019 a nivel mundial ha sido el exitoso Señorita, dueto entre Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes también se han consolidado como una de las parejas más buscadas de la temporada. La segunda posición y cambiando radicalmente de estilo, es para Bad Guy, uno de los más importantes hits de Billie Eilish. Un podio con el bronce para Sunflower, la banda sonora de la película de Spiderman: Un nuevo universo creada por Post Malone en colaboración con Swae Lee.

Un Top 10 de canciones más escuchadas internacionalmente que continúa de la mano de Ariana Grande y su 7 rings; Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, situada por la revista Time como el mejor single del año; con una sexta posición para la colaboración entre Ed Sheeran y Justin Bieber y su I don’t care, que dan paso a Lewis Capaldi y Someone You Loved. El hip hop de Post Malone aparece en el puesto número ocho con Wow y, justamente después, la primera incursión del género latino por uno de sus principales exponentes: Daddy Yankee en Con Calma. Una lista de canciones cuyo broche final va para la ganadora de un Óscar Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper.

