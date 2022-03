Fallece Harry Morton, ex de Lindsay Lohan y heredero de Hard Rock Café El empresario tenía 38 años y fue hallado muerto en su domicilio de Los Ángeles

El empresario Harry Morton, de 38 años, propietario de la cadena de restaurantes Pink Taco e hijo del cofundador del Hard Rock Café, ha sido hallado muerto durante la madrugada del sábado en su domicilio de Beverly Hills, en Los Ángeles. Según ha publicado el portal de noticias TMZ, un familiar lo encontró incosciente en su casa y llamó a una ambulancia. Sin embargo, los médicos tan solo pudieron certificar su fallecimiento, del que se desconocen las causas, tal y como confirmó el departamento de policía local que siguen investigando el suceso.

VER GALERÍA

La cadena de restaurantes que fundó en 1999, Pink Taco, ha emitido un comunicado, enviado a la revista People, expresando su consternación por la fatal noticia: "Nos entristece el fallecimiento de Harry Morton, el fundador de Pink Taco. Harry era un visionario y un restaurador adelantado a su tiempo, y sus contribuciones, tanto profesionalmente a nuestra marca, como personalmente a las personas con las que trabajó, fueron numerosas. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y amigos durante este momento difícil ''.

Morton descendía de toda una saga de hosteleros, por lo que no es de extrañar que pusiera en marcha su primer restaurante con tan solo 18 años. Era hijo de Peter Morton, cofundador de Hard Rock Café, y nieto de Arnie Morton, propietario de otro importante establecimiento llamado Morton's The Steakhouse. A pesar de estas credenciales, su incursión en el mundo de la restauración no la hizo desde los despachos ni los puestos directivos, sino como empleado de verano en el Hard Rock Hotel de Las Vegas.

VER GALERÍA

Además de por su faceta emprendedora, el nombre de Harry Morton comenzó a sonar en la prensa internacional al conocerse su romance con la actriz Lindsay Lohan alrededor del año 2000. La también cantante se ha mostrado conmocionada por la noticia y ha rendido un pequeño homenaje a su expareja compartiendo con sus seguidores una fotografía en blanco y negro en la que aparecen de la mano con el mensaje: "Best friends. Best life" (Los mejores amigos. La mejor vida). Tras su ruptura con la que fuera estrella Disney, se le relacionó con actrices como Demi Moore y Jennifer Aniston, e incluso con la 'socialité' París Hilton.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.