Las imágenes más románticas de Victoria y Daniel de Suecia en un concierto de hip hop

La noche del viernes nos ha dejado una de las imágenes más románticas de la Casa Real sueca. La princesa Victoria de Suecia y su marido el príncipe Daniel, enamorados y cariñosos hicieron gala ayer de lo felices que siguen siendo juntos tras sus doce años de matrimonio, pudimos verles compartiendo besos y abrazos mientras disfrutaban de un nuevo plan de ocio nocturno dentro de sus vacaciones estivales.

VER GALERÍA

La heredera al trono y su marido acudieron de nuevo anoche al festival musical de verano que tiene lugar este mes en las ruinas del castillo de Borgholm, en la isla de Öland, al sureste de Suecia. Quisieron disfrutar de la actuación del grupo de hip hop sueco Hov1 junto a su hija, la princesa Estelle, derrochando gestos de ternura y complicidad. El pasado fin de semana, con motivo del 45 cumpleaños de la princesa Victoria, la Familia Real sueca al completo disfrutó del concierto de Jill Johnson que se celebró también al aire libre en este mismo lugar.

VER GALERÍA

Tras acabar tajantemente con los rumores que cuestionaban su matrimonio a través de un contundente comunicado el pasado mes de febrero en el que los príncipes se mostraron rotundos: “Para proteger a nuestra familia, queremos aclarar de una vez por todas que los rumores que ahora se están difundiendo son completamente infundados”; ahora la pareja está viviendo un momento muy dulce. Margareta Thorgren, la portavoz del Palacio, lo reiteró en Dana Press: "Podemos negar claramente la información de que la pareja heredera se vaya a divorciar. No hay divorcio"

VER GALERÍA

La princesa celebró el pasado 14 de julio su 45 aniversario con un gran homenaje público en el Palacio de Solliden, donde la pudimos ver feliz y acompañada de sus padres, los reyes Carlos Gustavo y Silvia; su esposo, el príncipe Daniel; y sus dos hijos, la princesa Estelle y el príncipe Oscar. Aquél día con gran ilusión confesó: "He celebrado todos mis veranos aquí en Solliden. Es un gran lugar en muchos sentidos. Me encanta Öland y sin Öland no es verano para mí”. Preparándose para asumir el trono, la princesa heredera tiene la agenda cada vez más apretada, tanto dentro como fuera del país. Volcada en sus dos hijos pequeños se muestra feliz con la familia que ha formado y poco a poco va introduciendo a sus hijos en los compromisos institucionales que les atañen.

-¡Intrépidos y responsables! Estelle y Oscar de Suecia recogen la basura de la costa ante el orgullo de su madre