Enfocada en sus hijos y dando fin a los rumores sobre su matrimonio: así cumple 45 años Victoria de Suecia

Victoria de Suecia, primera en la línea de sucesión al trono, cumple este jueves 45 años y lo va a celebrar a lo grande con una serie de actividades públicas en las que se harán partícipes además de a los miembros de su familia, a todos los suecos que quieran felicitarla y que concluirán con un concierto nocturno. Una edad en la que la Princesa entra de lleno en la madurez siguiendo con su perfecta interpretación del título de herdera -en un futuro será la decana de las Reinas de Europa- y muy enfocada en sus hijos, los príncipes Estelle y Oscar. Su primogénita se está preparando para seguir sus pasos y ya ha debutado con nota en la escena internacional. Una nueva vuelta al sol que viene en un momento de gran felicidad tras zanjar los rumores de crisis con su marido, el príncipe Daniel.

VER GALERÍA

La Casa Real va a enmarcar este nuevo año de su heredera en el Palacio donde acompañada por sus padres, los reyes Carlos Gustavo y Silvia, y su marido podrá saludar al público que se congregue para saludarla. Después, todos juntos irán en carruaje hasta las ruinas del castillo de Borgholm donde los suecos tendrán la oportunidad de ver el séquito al que se la unirán sus hermanos. Es en este castillo donde Victoria entrega la beca que lleva su nombre y que este año ha ido a parar al esquiador alpino Ebba Arsjo , campeón de dos medallas de oro así como bronce en los Juegos de Pekín. Ya por la noche y en ese mismo escenario tendrá lugar un concierto televisado en el que actuarán varios artistas y donde volverá a estar acompañada de la Familia Real al completo.

VER GALERÍA

- Victoria de Suecia y su marido, de la mano en un evento a favor de los refugiados ucranianos

- Mette- Marit de Noruega ve en su gran amiga, Victoria de Suecia, a la mejor aliada de su hija cuando se convierta en Reina

La princesa Victoria tiene una agenda de lo más intensa que abarca todo tipo de actos tanto dentro como fuera del país. Además de por su marido, cada vez con más frecuencia, especialmente estos últimos meses, se la ha visto acompañada por la princesa Estelle que a, sus diez años, da muestras de una gran soltura y se estrenó ante reyes y príncipes el pasado junio con motivo de la cena de gala por la mayoría de edad de la princesa Ingrid de Noruega. No estuvo sola. Con la pequeña princesa su hermano Oscar, que a sus seis años ya es todo un hombrecito.

La mejor maestra para su hija

La conexión madre e hija trasciende el objetivo de las cámaras. Sus muestras de cariño, su conexión y su sintonía se palpa cada vez que se las ve juntas. Estelle tiene en su madre a su mejor maestra, no solo de vida, sino de una profesión, la de Princesa, para la que no hay colegio ni universidad. Se llevan tan bien que incluso en muchas ocasiones combinan sus looks. Lo cierto es que la nieta de Carlos Gustavo de Suecia es risueña, alegre y también muy formal y profesional. El protocolo no le asusta, lo domina a la perfección y a pesar de su corta edad parece disfrutar de los actos institucionales. Sin duda alguna, Victoria ha encontrado en su hija a su mejor aliada.

VER GALERÍA

Si en su hija tiene a su aliada, en su marido tiene a su más fiel compañero. La pareja se encuentra atravesando un momento muy feliz y dulce después de que el pasado febrero circularan unos rumores que apuntaban a que estaban viviendo una crisis matrimonial. Primero fue la Casa Real la que los desmintió y más tarde los propios protagonistas de la historia en una inusual declaración. Tras ellos, sus apariciones han estado cargadas de amor y se han profesado muestras de lo más románticas como entrelazar sus manos.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Victoria de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!