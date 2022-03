La estilosa aparición de Estelle de Suecia imitando a mamá

Es espontánea, alegre, divertida y su sonrisa lo inunda todo. Así es, a sus ocho años, Estelle de Suecia, la primogénita de la princesa Victoria que está llamada en un futuro a ser Reina. A pesar de que es solo una niña, su madre y su abuelo, el rey Carlos Gustavo, ya la hacen partícipe de algunas de las tradiciones y actos institucionales para que conozca, desde bien pequeña, las obligaciones que tendrá que asumir en un futuro. Y la verdad es que la Princesa parece disfrutar de cada una de sus apariciones públicas con gran intensidad y con la curiosidad propia de su edad. Su soltura cada vez es mayor y también empieza a despuntar como una mini royal de lo más coqueta, que tiene en mamá a su mejor ejemplo. Esto es lo que ha sucedido en su último compromiso oficial, al que acudió con su madre y con su abuelo. Los tres inauguraron el puente Slussbron, que conecta dos zonas de Estocolmo. La pequeña se portó fenomenal y llevó un abrigo camel, el mismo tono que la heredera, y un bolso bandolera, un complemento con el que todavía no habíamos visto a ninguna de las nuevas princesas.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Las tres generaciones de los Bernadotte acudieron este domingo a la inauguración del nuevo puente Slussbron, que une el barrio Slussen con el casco antiguo de la capital sueca, y que supondrá un gran impulso para esta zona de la ciudad. Se espera que el proyecto completo de conexión de este lugar con el centro se finalice del todo en 2025. Abuelo, hija y nieta acudieron con la mejor de su sonrisas a la cita, aunque el protagonismo se lo llevaran Victoria de Suecia y su hija. La heredera dio una lección de estilo con un total look clásico en color camel con un abrigo con cinturón, el mismo tono que llevó su primogénita. Aunque Estelle quiso llevar un bolso bandolera, que destacó en su estilismo. A sus ocho años Estelle, que ya luce una preciosa melena larga dorada, apunta a ser una mini royal de lo más estilosa que dará mucho que hablar.

VER GALERÍA

- 'La vie en rose': la nueva imagen 'secreta' de Victoria y Daniel de Suecia con sus hijos

- Cierran la escuela de Estelle de Suecia por un caso de coronavirus

A pesar de que el acto se desarrolló al aire libre, los miembros principales de la Familia Real sueca no escatimaron en sonrisas y no dudaron en recorrer parte de la nueva pasarela a pie. Muy formal y atenta, la princesa Estelle va dando muestras de que se desenvuelve a las mil maravillas en las funciones que el destino tiene reservadas para ella y no dio muestras de cansancio en ningún momento. Incluso, le sujetó a su abuelo la cinta inaugural, ante la atenta mirada de su orgullosa madre, que en alguna ocasión la cogió del brazo para indicarle el camino. En su discurso, el monarca dijo que “el nuevo puente es un hito importante en la historia de Estocolmo y conectará, no solo el norte y el sur de la ciudad, sino también el Estocolmo de hoy y de mañana. Ojalá que sea de gran utilidad para muchas generaciones de habitantes".

VER GALERÍA

Estelle y Oscar de Suecia, de cuatro años, son la alegría de los príncipes Victoria y Daniel y roban el protagonismo a sus padres en cada acto público a los que les acompañan. Estos meses de confinamiento también nos han servido para ver el día a día de esta familia de cuatro a la que le gusta pasar tiempo de calidad juntos. Así, el pasado verano, los pequeños pusieron a su padre a hacer gimnasia. Mientras Oscar estaba tronchado de risa en la espalda de su padre, Estelle pasaba por encima y por debajo de ellos, mientras la heredera de la Corona sueca no paraba de animarla. También les hemos visto conociendo las colmenas de Palacio, de lo más intrépidos con sus trajes protectores de apicultores y nos enseñaron en medio de la pandemia cómo se lavaban las manos para evitar contagios por el COVID-19.

Haz click para ver “El Armario de los ‘mini royals’ europeos”, un formato que desglosa al detalle las claves del estilo de los miembros más jóvenes de la realeza. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!