Victoria de Suecia celebró su 45º cumpleaños con una cita secreta solo con su marido

Victoria y Daniel de Suecia están viviendo un momento muy dulce. Han estrenado el verano de la mejor manera posible, celebrando a lo grande, tras las restricciones sanitarias de otros años, los 45 años de la princesa heredera que los cumplió el pasado jueves. Además de unos actos públicos en los que estuvo arropada por su familia, Victoria disfrutó al día siguiente de una velada sólo para dos con su marido, el príncipe Daniel. Una cita muy significativa después de que en invierno tuvieran que desmentir los rumores de crisis matrimonial entre ellos.

VER GALERÍA

Fue el viernes, según informa Svensk Dam, cuando la pareja real disfrutó de una velada en la intimidad. Su hija Estelle, de diez años, se quedó con sus tíos, los príncipes Carlos Felipe y Sofia, que la llevaron a un concierto de la estrella del pop Molly Sandén, una de las cantantes más populares de Escandinavia, que tuvo lugar en las ruinas del castillo de Borgholm. Tanto Estelle como su tía Sofia se mostraron como verdaderas fans de la artista y no pararon de bailar y corear sus canciones. El otro hijo de la pareja, el príncipe Oscar, de seis años, se quedó en casa y no disfrutó de esta fiesta de mayores.

- Enfocada en sus hijos y dando fin a los rumores sobre su matrimonio: así cumple 45 años Victoria de Suecia

- Victoria de Suecia y Mette Marit, dos princesas con vestidos primaverales y taconazos

Mientras parte de la Familia Real sueca estaba en este espectáculo musical, la heredera y su marido disfrutaron de otro concierto al aire libre del cantante y también presentador Niklas Strömstedt, ganador de un Grammy en 1994 y que actuó en Solliden, en la isla de Öland, donde les gusta pasar los meses de más calor a los Bernadotte.

VER GALERÍA

En una declaración insólita, el pasado febrero, la Casa Real sueca respondió a los rumores de crisis entre la princesa Victoria y su marido. “Podemos negar claramente la información de que la pareja heredera se vaya a divorciar. No hay divorcio”, indicaron después de que la prensa sueca apuntara a una separación tras once años de matrimonio. Días más tarde los propios interesados respondían personalmente sobre el asunto con los que quisieron decir que esos rumores eran “completamente infundados”. Lo cierto es que a raíz de esas dos declaraciones, la hija de los Reyes suecos y su esposo han aparecido en múltiples ocasiones juntos y en actitud cariñosa y cómplice.