Victoria de Suecia y Mette Marit, dos princesas con vestidos primaverales y taconazos

Las visitas oficiales siguen el trascurso de la agenda programada que nos dejan estilismos de primavera muy inspiradores. Este primer lunes de mayo, la familia real sueca, Victoria de Suecia y su cónyuge el príncipe Daniel, abren las puertas de su impresionante palacio en Estocolmo al sus amigos el príncipe Hakoon y la princesa Mette Marit de Noruega. Una cita en la que ambas aristócratas han derrochado sonrisas y estilo al pie de la escalera enfundadas en preciosos conjuntos estampados -que podrías llevar a tu próxima boda- y subidas a varios centímetros de tacón, uno de ellos nos ha recordado al momentazo que protagonizó Victoria Beckham en Sevilla.

Para esta ocasión, la heredera al trono sueco ha demostrado cómo ir elegante con un look de día sin necesidad de llevar demasiados complementos. Además de su estampado geométrico en varios tonos, este diseño con hombreras, que se ciñe a la cintura y la falda tableada que roza por debajo de las rodillas pertenece a la colección de la marca escandinava By Malina. Un look romántico e ideal para llevar como invitada que ha combinado con un par de stilettos blancos de piel de Miu Miu y unos protagonistas pendientes colgantes con perla madre de Cravingfor que ha dejado ver gracias a su moño bajo con el que ha despejado el cabello de su rostro.

En cambio, Mette Marit se ha dejado llevar por el romántico patrón que siempre vuelve cada temporada de sol y con el que nunca fallas: las flores. La futura reina de Noruega ha optado por un vestido midi en colores verdes y rosados con pequeñas florecillas, una pieza con cuello camisera, abertura en el pecho y lazada de la firma Pia Tjelta. Ha completado este estilismos con un par de salones a fucsia claro de Malone Souliers-son los que la conectan con los que llevó Victoria Beckham en la boda de Pilar Rubio- y un abrigo oversize de cuadros de la misma casa de moda que ha llevado la anfitriona, al que ha añadido un gran broche joya que reinterpreta a una flor.

