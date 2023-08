Mette-Marit de Noruega, más sincera que nunca al cumplir 50 años: 'Creo que fue muy bueno conocer a Haakon'

Mette-Marit de Noruega guarda su vida privada como oro en paño. Por eso son tan llamativas las declaraciones que ha hecho la Princesa con motivo de su 50 cumpleaños. Menos de un mes después de que su marido, el príncipe Haakon cumpliera medio siglo de vida, ahora es ella quien este sábado 19 de agosto soplará las velas y lo hará con una celebración privada, tal y como ha informado el Palacio Real.

Pero como no todos los días se cumple 50 años, Haakon y Mette-Marit han reservado el 25 de agosto, fecha que coincide a su vez con su 22 aniversario de boda, para llevar a cabo una celebración conjunta en el patio del castillo de Oslo a la que está previsto que acudan alrededor de 380 invitados, tal y como ha dado a conocer la Casa Real Noruega.

Pero mientras llega ese esperado momento, la Princesa ha concedido una entrevista a la revista D2 en la que ha hablado, sin tapujos, sobre el paso del tiempo, su visión de la prensa, la salud mental, cómo es la vida como miembro de la realeza, así como de la costura, una habilidad que se ha convertido en su nuevo hobbie.

"Cuando cumples 50 años, realmente te das cuenta de que la vida no es interminable" declara Mette-Marit desde la biblioteca de Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos. Acompañada por algunos de sus ayudantes, tal y como relata el mencionado medio, la Princesa se siente algo extraña, pues no es habitual que conceda este tipo de entrevistas, aunque tampoco lo es cumplir medio siglo.

"Hay algo muy bueno en tener esta edad y es la seguridad. Ahora me preocupa mucho menos lo que la gente piensa de mí, tengo otras prioridades" afirma Mette-Marit. "Me preocupan las cosas más cercanas. No estoy tan pendiente del mundo o el panorama en general. Lo más importante en mi trabajo ahora es ser una buena madre" añade la Princesa.

Mette-Marit, quien seguramente se despertará mañana con el “cumpleaños feliz” y un pastel de cumpleaños horneado por el heredero al trono y sus hijos, tal y como manda la tradición, también cuenta en esta entrevista cómo habría sido su vida si no hubiera conocido Haakon. "La verdad es que es una pregunta que me he hecho un par de veces, pero no tengo ni idea de cómo hubiera sido" señala la Princesa. “Creo que fue muy bueno conocerlo” afirma.

Muy preocupada por la salud mental y por la juventud, dos de las áreas principales en las que ha enfocado su trabajo como Princesa, Mette-Marit ha querido explicar por qué decidió enfocarse en estos dos frentes, puntualizando que fue por varias razones, resaltando entre todas ellas las dos más importantes. "Experimenté una serie de desafíos cuando era joven, y luché por encontrar un camino en mi vida. Además también creo que fue bastante desafiante para mi el período en que conocí a mi esposo" explica la que en un futuro será la Reina de Noruega.