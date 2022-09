Mette-Marit de Noruega, obligada a abandonar un acto por problemas de salud

Mette-Marit de Noruega ha tenido que interrumpir un acto esta mañana debido a sus problemas de salud. Estaba previsto que la princesa visitara el Centro de Mujeres de la Cruz Roja Stella, de la cual es principal patrona, pero a las pocas horas de encontrarse en la institución, ha tenido que cancelar de forma definitiva lo que quedaba de acto debido los efectos secundarios que provocan los medicamentos que toma para su fibrosis pulmonar.

Las lágrimas de Mette-Marit de Noruega en la cena por el 18 cumpleaños de su hija Ingrid

VER GALERÍA

En un principio el acto iba a consistir en que la princesa se reuniera con los participantes en diversas actividades junto a la alcaldesa de Oslo, Marianne Borgen, el presidente de la Crus Roja, Thor Inge Sveinsvoll y la directora general del centro Stella, Elin Holmedal. Pero, por desgracia, no ha podido cumplir todas las actividades. Antes de tener que cancelar por completo la visita, la princesa heredera sí que ha podido reunirse con varios empleados de la institución, pero no le ha sido posible continuar con las demás obligaciones ni atender a la prensa como estaba planeado, que se encontraban esperando en una sala adjunta cuando han sido comunicados de que Mette-Marit no iba a poder acudir.

Mette-Marit de Noruega reaparece tras su ausencia en la entrega del Nobel de la Paz por un problema de salud

VER GALERÍA

En octubre de 2018 la Casa Real Noruega ya anunció que la princesa fue diagnosticada con una fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica que en ocasiones provoca más molestia y que podría limitar el desempeño de su agenda oficial en distintos periodos. A pesar de que recibe un tratamiento el Rikshospitalet de Oslo, la propia Mette-Marit ha explicado en varias ocasiones que no siempre puede y trabajar tanto como le gustaría y que a veces ha tenido que cancelar eventos o no participar al 100% en ellos.

Los problemas de salud obligan a Mette-Marit a cancelar su presencia en uno de los homenajes de Utoya

VER GALERÍA

Hace apenas un mes la princesa daba positivo en coronavirus, lo que hacía saltar todas las alarmas ya que debido a su dolencia era paciente de riesgo, pero no tuvo ninguna complicación y se recupero perfectamente. De momento ni la princesa Mette-Marit ni la propia Casa Real Noruega han proporcionado más información acerca de su estado de salud, por lo que habrá que esperar para saber como se encuentra la princesa heredera.