Mette-Marit, los últimos movimientos de una princesa en la retaguardia

Desde que el 25 de septiembre el rey Harald de Noruega fuera hospitalizado de urgencia, el príncipe Haakon asumió la regencia y continúo con la agenda oficial en el mismo punto que su padre la había dejado, incluso asumiendo la máxima responsabilidad que la Constitución del país reserva al soberano: la apertura del Parlamento. Lo cierto es que el Príncipe siempre ha estado muy cerca de su padre, incluso le acompañó en el último acto al que acudió solo un día antes de ser trasladado al hospital, y ha intensificado su agenda en un contexto de crisis sanitaria para velar por la salud de un Rey que el próximo mes de febrero cumplirá los 84 años. Con este escenario, que durará hasta que el monarca se recupere, la reina Sonia está muy siendo el gran apoyo, al menos en público, para su hijo, mientras que Mette-Marit se perfila como una 'reina' en la retaguardia.

Cuando el pasado 2 de octubre el Príncipe Heredero, en calidad de Regente, llegó al Storting (Parlamento de Noruega) para ocupar el trono dorado en el que durante tres décadas se ha sentado su padre, se dieron a entender algunos aspectos de cómo podría organizarse la Casa Real noruega en el futuro. Junto a Haakon la que estuvo presente fue la reina Silvia, de 83 años, que apoyó a su hijo del mismo modo que lo ha estado haciendo desde 1991 (año en el que accedió al trono) con el rey Harald.

No se puede decir que sorprendiera la ausencia de Mette-Marit, ya que sobre ella se han extremado las precauciones al ser una persona de riesgo por padecer una fibrosis pulmonar, muestra de ello es que es la única persona de la Familia Real que utiliza en público la mascarilla, un gesto que de momento sí llama la atención puesto que no está extendido en los países escandinavos. En este sentido, hay que recordar que cuando se comunicó la enfermedad crónica de la mujer de Haakon ya se advirtió que su presencia no siempre podría estar garantizada. “El príncipe heredero y yo hemos decidido comunicar esto porque en el futuro necesitaremos planear ciertos periodos de tiempo libre y sin programa oficial. Puede que ocurra durante tratamientos o cuando la enfermedad se encuentre más activa", reveló ella misma en octubre de 2018.

Esto se ha venido materializando en la agenda oficial en los dos últimos años, muestra de ello, es que en el reciente viaje que el príncipe Haakon realizó por Noruega para tomar el pulso al país tras de la crisis sanitaria, sí estuvo acompañado por Mette-Marit aunque ella no acudió a la totalidad de los actos. Esta tónica podría seguir marcando la vida oficial, de hecho, este jueves a las audiencias que tenía programadas el Harald (una de ellas con José Ramón García Hernández el nuevo embajador español en el país) acudirá el Príncipe Heredero y de nuevo será la reina Sonia el que le acompañe en el caso de la audiencia con el Ministro de Relaciones Exteriores.

Mientras la reina Sonia presta apoyo en actos de la máxima relevancia institucional, Mette-Marit, tal y como describe la prensa del país, confirma su presencia siempre en el último momento. Es decir, tal y como advirtió la pareja al revelar su enfermedad, su capacidad laboral va variando y asume las responsabilidades en función del momento que atraviese su estado de salud. Así que parece haber optado por funciones, por así decirlo, menos oficiales. Un ejemplo es la velada literaria a la que asistió el pasado martes por la noche durante la presentación del nuevo libro del autor Geir Gulliksen. La Princesa acudió al coloquio y leyó algunos pasajes del libro en un acto que contó con el apoyo del príncipe Haakon (actualmente la máxima figura monárquica del Estado) y en el que se extremaron las precauciones en torno a ella: mascarilla, distancia de seguridad, pocos invitados y un bote de gel hidroalcohólico entre el libro y el micrófono.

Con un rey de baja por enfermedad, una princesa que mide sus apariciones y otra (Marta Luisa de Noruega) que desde hace años no desempeña funciones oficiales, la Casa Real noruega arranca el otoño algo diezmada y con todo el peso de la institución sobre los hombros del príncipe Haakon y la reina Silvia. De momento no se ha comunicado hasta cuándo durará el reposo de Harald pero analizando la agenda parece que es una cuestión que se decide día a día. Es decir, este miércoles retiraron su nombre de la agenda para los actos del jueves, pero de momento sigue prevista su presencia para este viernes 9 de octubre cuando tiene programado un Consejo de Estado en el Palacio Real, acto en el que se espera también al Príncipe Heredero.

