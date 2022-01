Mette-Marit de Noruega reaparece tras su ausencia en la entrega del Nobel de la Paz por un problema de salud

La pandemia del coronavirus ha llegado hasta todos los rincones del mundo, cambiando nuestra realidad y forma de vida. Poco a poco nos vamos adaptando a la nueva normalidad, alcanzada en gran parte gracias a las vacunas, un avance del que la princesa Mette-Marit de Noruega se ha manifestado muy consciente. La Princesa ha reaparecido en una significativa visita a un centro de vacunación en Hausmannsgate, en el distrito de Grünerøkka, en Oslo, donde se ha reunido con algunas de las personas que se han dedicado a inmunizar a la población. La visita se ha llevado a cabo en un patio trasero del edificio y al aire libre para poder mantener mejor las medidas de seguridad, por lo que la esposa de Haakon de Noruega ha elegido para la ocasión un conjunto compuesto por un abrigo largo, con pantalón y zapatos a juego, todo en tono en azul marino.

La alcaldesa Marianne Borgen y la directora municipal del distrito de Grünerløkka, Ellen Oldereid, han ejercido de anfitrionas en la visita. La Princesa ha querido conocer de primera mano las experiencias de quienes trabajan en primera línea inoculando los viales. También han estado presentes quienes lideran el trabajo y la coordinación de la vacunación para que todo funcione a la perfección: la directora de proyecto del centro de vacunas, Kristine Pauline Heggdal-Moen, y la médica jefa del distrito, Mari Skaugen Tindberg. Mette-Marit se ha mostrado entusiasmada al poder conocer cómo funciona el proceso y ha declarado que "está impresionada" al conocer a las personas que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia vacunando a los demás. Ella misma ha recibido ya la tercera dosis de la misma, tal y como informa el medio noruego VG.

Durante su visita Mette-Marit de Noruega ha recalcado la importancia que tiene que todos "estén vacunados ahora", algo que no deben hacer solo por ellos "sino también por los demás”. “Quiero animar a la que gente a que lo hagan" comentó. Al mismo tiempo, ha enfatizado que hay muchas razones por las que todavía hay personas que no se han puesto la vacuna y que pueden estar originados por "motivos de salud, ansiedad u otras causas" y ha incidido en que "debemos tener cuidado al juzgar, y tratar de hablar con las personas que optan por no vacunarse para averiguar por qué", informaba VG.

Esta cita es la primera a la que acude Mette-Marit tras su ausencia en la reciente entrega del premio Nobel de la Paz, que se celebró el pasado 10 de diciembre. Aunque estaba prevista su presencia, finalmente no acudió a la ceremonia pues, como informó el subdirector de Comunicación de la Casa Real nórdica, Sven Gjeruldsen, a Dagbladet, la Princesa tenía síntomas de resfriado y se iba a someter a una prueba PCR para ver si se había contagiado de coronavirus. Mette- Marit de Noruega, de 48 años, padece desde 2018 fibrosis pulmonar, una enfermedad respiratoria con patrón restrictivo en el que el tejido de los pulmones se endurece y dificulta la respiración. En anteriores ocasiones, la Princesa ya ha comentado que a causa de su dolencia tiene días buenos y días malos, lo que la ha provocado que su agenda se haya reducido.

El coronavirus ha sido de nuevo la causa de que tampoco haya podido compartir con su marido Haakon la visita al centro de vacunación. El Príncipe comenzó el pasado 15 de diciembre una cuarentena de varios días porque había estado en “contacto cercano” con alguien que dio positivo en la enfermedad, como explicó la Casa Real de Noruega.