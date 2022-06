Hablamos con la estilista de Marta Luisa de Noruega sobre la 'moderna y atrevida' boda de la Princesa y Durek Verrett

Marta Luisa de Noruega sorprendió al mundo cuando anunció recientemente su compromiso con su novio desde hace tres años, el chamán Durek Verret. La pareja, que recibió las felicitaciones de la Familia Real nórdica, escenificó una romántica pedida de mano, en la que contaron con la ayuda de una de sus grandes amigas, la estilista Maggie Alava, amiga de la pareja y encargada de sus looks. Hemos hablado con la asesora de imagen sobre cómo vestirá la Princesa y su futuro marido en el día de su boda y nos ha dado más detalles de uno de los grandes acontecimientos que se avecinan.

- Marta Luisa de Noruega y Durek Verret anunciaron su compromiso con una puesta en escena muy romántica. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué lugar se produjo la petición de mano?

Fue una sorpresa y tuvo lugar en San Juan Capistrano (California). La Princesa llegó el 3 de junio y a mí, siendo su estilista, me avisaron de lo que iba a pasar y dije: 'Ok, necesitamos un vestido'. La pedida fue dos días depués. Le dije ponte este vestido que le quedaba perfecgo. Durek se puso un traje de Dolce & Gabbana.

- Cuéntenos más detalles del look que llevan los novios en su compromiso. ¿En qué se inspiró?

Quise que el momento fuera mágico y memorable. En la casa de San Juan Capistrano donde fue la pedida de mano, hay muchos caballos y los dos siente sienten mucho amor por estos animales. Ese lugar es bello y fue muy íntimo, con un grupo pequeño de amigos y familia. Quise que se vieran guapos y que ella se sintiera como la princesa que es. Yo ya tenía ese vestido listo para ella porque conozco muy bien lo que le gusta, su físico, su tallas, así que le fue perfecto. Cuando le pidió la mano Durek quisieron estar ellos solos pero me imaginé la situación que ella iba a vivir… eso me inspiró para el vestido.

- Marta Luisa y Durek siempre hacen apariciones impactantes. ¿Qué importancia tiene para ellos la moda?

La Princesa no es convencional, tiene un estilo vanguardista, siempre le gusta salirse del tiesto. Toda su vida ha tenido que seguir las reglas así que le gustan sus chaquetas de cuero, sus jeans y también le encantan los vestidos. Quiere ser libre, pero siempre teniendo en cuenta a Palacio porque es parte de su elegancia porque ella tiene que respetar al Rey y a la Reina. La ropa es una forma de expresión y Mata Luisa quiere mostrarse con libertad. Es perfecta, un modelo a seguir.

- ¿Son unos clientes muy exigentes?

Él sí es más exigente. Ella no. Cuando viene a Estados Unidos tengo listos varios vestidos. Cuando baja del avión le digo: 'Marta tienes que probarte esto' y aunque esté cansada siempre se ríe en las pruebas.

- ¿Qué looks son los que más les gustan?

Marta Luisa de Noruega es súper ecléctica, son fashionistas los dos, les gusta de todo, la ropa de marca y la que no lo és. También se lanzan a por las gangas y que la ropa esté a la moda pero que sea confortable, porque a veces le pongo cosas que no son muy cómodas [ríe]. Marta es muy amable y sencilla.

- ¿Llevará la novia velo? ¿Irá de blanco? ¿Lucirá tiara?

No puedo decir mucho… Sí puedo decir que no van a ser unos novios convencionales pero siempre mostrando su respeto a la monarquía. Definitivamente serán unos novios modernos y atrevidos. Les encantan las tradiciones y a mí me encatan los velos por el signficado que tienen, ojalá que lo use.

- El hecho de que Marta Luisa sea Princesa, ¿Afectará en algo su elección nupcial?

Creo que entre los dos se van a complementar. Durek es muy fashion, más que ella, van a querer ir muy a la moda, aunque siguiendo la tradición.

- ¿El novio llevará el clásico traje oscuro para convertirse en un hombre casado?

Nada está decidido todavía. No sé qué va a querer ponerse ese día, dependiendo de dónde sea la ceremonia. A lo mejor hay varias bodas. Si es en Noruega, que yo creo que será allí pero no se sabe, él tendrá que usar algo súper tradicional. Si es en palacio, la situación será completamente diferente.

- ¿Habrá algún dress code para los invitados?

Si es en Noruega, será la etiqueta que se exige para la realeza, como si se tratara de una boda real.

- ¿Se encargará de vestir a las tres hijas que tiene la Princesa? ¿Tendrán algún papel destacado en la ceremonia?

Me encantaría vestir a las niñas. Ya las he vestido antes porque ayudo a Durek cuando él tiene que comprarlas los regalos de Navidad. Las conozco a las tres y para mí sería un honor. Son encantadoras, inteligentes, sencillas…

- ¿Cómo son Marta Luisa y Durek en las distancias cortas?

Me olvido de que es una royal. A veces tengo que pellizcarme y decir '¡Oh Dios mío estás vistiendo a una Princesa! porque nos divertimos, nos reímos… ella es tan linda, no es nada creída, y lo da todo, es mi amiga, vamos de compras juntas y ella es la que más paquetes carga. La respeto por ser Princesa, pero también por ser tan sencilla, tan buena gente. Es la princesa perfecta, la que mejor ejemplo puede dar.

- ¿Conoce a algún miembro de la Familia Real noruega?

Conozco a la pareja y a las tres hijas de Marta, a nadie más.