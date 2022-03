Nuevo golpe para Marta Luisa de Noruega casi dos años después de la muerte de su exmarido Ari Behn

Marta Luisa de Noruega sufrió una de las pérdidas más significativas de su vida tras el fallecimiento de su exmarido, Ari Behn, el día de Navidad de 2019. Las cicatrices en la mayoría de los miembros de la Familia Real todavía están sanando ya que fue uno de los momentos más trágicos para ellos hasta la fecha. Pero la hija del rey Harald ha tenido que enfrentar otra muerte de alguien cercano. Katie Girggs, quien también se hacía llamar Guru Jaga, amiga muy próxima a Marta Luisa y a su pareja, Durek Verrett, ha fallecido después de algunas complicaciones tras una operación rutinaria de tobillo. Ella misma escribía a través de su perfil social que creía firmemente en la mejoría pero la situación empeoró y acabó sufriendo un infarto que desencadenó un trágico final.

Katie y Durek estaban muy unidos por el mundo espiritual y compartían confidencias y experiencias juntos ya que ambos residían en Los Ángeles. Por ello, la pareja de Marta Luisa ha querido manifestar su profunda tristeza con unas bonitas palabras hacia su gran amiga. "Descansa en paz, a mi querida hermana, mi compañera de baile", comenzaba el chamán con tono melancólico, a lo que seguía: "la que me hizo reír, la que creyó en mí desde el principio, la que miró a mis ojos y vio a mi verdadero yo, quien siempre me consolaba cuando las cosas no iban bien en mi vida". Durek, muy afectado por la pérdida de una persona tan importante, reconocía que Katie fue una gran amiga también de "mi novia y de mi familia", por lo que "te extrañaremos, reina del baile", confesaba, incluyendo también a Marta Luisa.

"Te veremos en la pista de baile en el cielo cuando sea el momento para mí. Hasta entonces me enfrento a todas las amenazas y tú serás mi ángel vigilante", escribía junto a una bonita imagen en la que aparece él junto a su amiga Katie y otros integrantes del Rama Yoga Festival, que tiene lugar en la isla de Mallorca. "Increíble la energía de todos juntos en España", apuntaba Durek en la parte final de su homenaje a su gran amiga, recordando uno de los últimos viajes que realizaron juntos para poner en práctica técnicas de meditación y espirituales. Su pareja, Marta Luisa de Noruega, no ha tardado en reaccionar a estas bonitas palabras y comentaba, bajo la fotografía, un "Descansa en paz", acompañado de varios corazones.

La pérdida más triste para la Familia Real

La princesa Marta Luisa despide desde la distancia a la amiga que conoció gracias a su pareja, a pocos meses de que se cumplan dos años sin Ari Behn, quien fue su marido durante catorce años. Con tan solo 47 años, el padre de Maud Angelica, Leah Isidora y Emma Tallulah se quitó la vida el día de Navidad de 2019, dejando una gran conmoción en la Familia Real. Las circunstancias dolorosas de la muerte del escritor hicieron que los allegados de Marta Luisa hablaran más abiertamente sobre la salud mental y la depresión, algo que sin duda ha abanderado su hija mayor, Maud. La joven de 18 años dio un discurso excepcional durante la ceremonia de despedida a su padre en la que demostró una gran madurez y entereza.

