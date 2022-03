El emotivo tributo de Marta Luisa de Noruega a su exmarido, Ari Behn, un año después de su muerte

Acaba de cumplirse un año del fallecimiento de Ari Behn, el exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega. Fue el 25 de diciembre de 2019 cuando el escritor, padre de tres hijas adolescentes, se suicidó a la edad de 47 años. Su muerte causó una gran conmoción no solo en su familia ni en la Casa Real, a la que había pertenecido durante sus años de matrimonio con la Princesa, sino en toda la sociedad noruega que puso el foco en las enfermedades mentales y en el intento de evitar más sucesos como este. El paso del tiempo no ha borrado el recuerdo del carismático autor, al contrario, está más vivo que nunca y prueba de ello son las recientes declaraciones de sus padres, Marianne Behn y Olav Bjorshol, y el tributo que acaba de rendirle la que fuera su mujer durante 14 años.

"Este año las navidades están siendo muy diferentes porque Ari, el querido padre de mis tres hijas, ya no está entre nosotros", ha publicado Marta Luisa de Noruega. "Hoy celebramos su vida, lloramos su pérdida y lo mucho que lo extrañamos. Ha sido un día de amar lo que sea. LA VIDA nos golpea a todos. No podemos evitarlo. Tenemos que afrontarlo", ha añadido. La Princesa ha finalizado su mensaje acordándose de todos aquellos que están sufriendo en estos momentos, como en su día sufría Ari Behn. "Sepan que son amados. Sepan que son necesarios. Sepan que vale la pena la ayuda que pueden obtener. Por favor pidan ayuda. Por favor, expresen cómo están. Son amados".

Las palabras de Marta Luisa reflejan el gran amor que sentía por el padre de sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, a quien vimos muy afectadas en el funeral del escritor, que tuvo lugar el 3 de enero de 2019 en la catedral de Oslo. De hecho, uno de los momento más emotivos de la ceremonia fue cuando Maud Angelica tomó la palabra para recordar a su progenitor. "Cuando tenía miedo de los monstruos de debajo de la cama, me dijiste que me cuidarías. Eras mi héroe. Te quiero mucho, te necesito en mi vida y me alegra saber que significabas tanto para tantas personas", dijo con gran entereza.

Marta Luisa y Ari Behn se casaron en la catedral de Nidaros, el 24 de mayo de 2002. El escritor nunca se acostumbró a formar parte de la Familia Real y a una fama que, según él, opacaba su trabajo. En 2012, la pareja se mudó a Londres. En los últimos años de su matrimonio, protagonizó escándalos que terminaron por dinamitar la relación conyugal. El 5 de agosto de 2016, emitieron un comunicado anunciando su separación. A partir de entonces, Ari rehizo su vida con la socióloga y abogada Ebba Rysst y Marta Luisa con el chamán Durek Verrett.

