Marta Luisa de Noruega se confiesa y explica que tuvo la oportunidad de convertirse en reina

Marta Luisa de Noruega, hermana del príncipe Haakon e hija de los reyes Harald y Sonia, ocupa la cuarta posición en la línea de sucesión al trono, por detrás del heredero y de sus dos sobrinos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Pese a este notable puesto, nunca estuvo entre sus inquietudes aspirar a convertirse en reina de su país. De hecho, cuando nació, en 1971, solo los hijos varones podían hacerlo, así que ella creció con esa idea. Dos años después nació su hermano Haakon y eso supuso un alivio aún mayor para ella.

¿Abdicación? Harald de Noruega zanja la polémica con su última entrevista

VER GALERÍA

Sin embargo, al convertirse en una adolescente se le planteó la pregunta de si le gustaría suceder a su padre, una cuestión de la que pocos tenían constancia. Ha sido precisamente Marta Luisa de Noruega la que ha desvelado este y otros detalles en una entrevista concedida a Insider. En ella, la princesa asegura que la Casa Real debatió durante un tiempo la posibilidad de cambiar las leyes acerca de la línea de sucesión, pero que ella nunca había considerado la posibilidad de convertirse en reina. Algo que sí hará su sobrina Ingrid Alexandra, gracias a que Noruega cambió la normativa para los nacidos a partir de 1990.

"Estaba totalmente feliz de crecer, no estaba celosa en absoluto. Pero cuando tenía 15 años, la primera ministra en ese momento era una mujer, y de repente se le ocurrió la idea de que esto estaba mal. Recuerdo que vino a casa con nosotros, con el abuelo -el rey Olav V- y tuvimos una conversación sobre si hacía falta cambiar todo el sistema para que yo reinase. Me dijeron '¿qué quieres, Marta?' Y yo dije 'Tengo 15 años, no sé nada sobre este tipo de cosas'. Para mí era... uf. Mucha presión. Realmente es una vida que debes elegir y comprometerte al 100%. Estoy muy feliz de que mi hermano sea el siguiente en la línea y está haciendo un trabajo increíble", explica la princesa.

VER GALERÍA

Así, Marta Luisa de Noruega ha vivido una vida alejada de los deberes reales, sobre todo a partir de 2002, año en el que decidió, junto con el rey Harald, comenzar una nueva vida profesional dedicada a sus grandes aficiones, la hípica, la literatura y la fisioterapia, y desprendiéndose del título, por tanto, de Alteza Real. "La mejor decisión para todos", lo resumió la princesa en aquel momento, cuando faltaban apenas unos meses para que contrajera matrimonio con Ari Behn.

Más recientemente, cuando comenzó su historia de amor con Durek Verret y quiso iniciar su labor como conferenciante, anunció que dejaba de utilizar el título de princesa con fines comerciales o en cualquier contexto que tuviera que ver con su labor profesional. Únicamente recurriría a él cuando representara a la Casa Real noruega y estuviera cumpliendo con sus tareas institucionales. La decisión que no estuvo exenta de polémica.

Durante la entrevista, la hermana de Haakon también hace hincapié en las dificultades a las que se enfrentó su madre dentro de palacio cuando comenzó su relación con el monarca. Ni siquiera tenía derecho a contar con su propia oficina. "Tenemos un largo camino por recorrer en la igualdad de derechos para las mujeres. He visto a mi madre luchar, porque cuando llegó tuvo que esperar nueve años para casarse por no ser de la aristocracia ni tener antecedentes reales", explica. Según Marta Luisa, gracias a la reina Sonia, al menos el 50% del personal de palacio hoy en día son mujeres.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Marta Luisa de Noruega, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!