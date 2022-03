Mette-Marit y Durek Verret felicitan a Marta Luisa de Noruega por su cumpleaños

La princesa Marta Luisa siempre ha sido el verso suelto de la Casa Real noruega, pero este año la polémica ha llegado hasta tal punto que se puso su título en juego. Su relación con Durek Verret, con el que se ha embarcado en una gira de conferencias sobre espiritualidad, la ha puesto en el punto de mira desde que hace cuatro meses proclamasen a los cuatro vientos que estaban enamorados. Una historia de amor que sigue adelante, afianzándose cada día, ya que ambos están seguros de haber encontrado en el otro a su alma gemela. Un sentimiento que ha quedado nuevamente patente con la romántica felicitación que el chamánle ha dedicado por su 48 cumpleaños.

Feliz cumpleaños a mi bebé, quien es mi diosa, mi maestra y mi mejor amiga. Un reflejo tan amoroso de la gracia divina y la belleza. Tu corazón es una bendición para la vista, al igual que las palabras y la sabiduría que llevas. Soy un hombre mejor por eso, como muchas personas que llegan a estar en tu presencia. Todos hemos sido bendecidos por Dios el día que naciste. Gracias a tu madre, la Reina Sonia, y a tu padre, el Rey Harald, por traerte a este mundo. Estoy agradecido todos los días por ti, mi querido dulce amor", le decía.

En este día tan especial, la familia de Marta Luisa también ha querido enviarle sus mejores deseos. "Felicidades en tu día princesa Marta Luisa", rezaba la cuenta oficial de la Casa Real junto a un bello primer plano de la hija de Harald y Sonia de Noruega firmado por la fotógrafa Carina Johansen. Mucho más informal y divertida ha sido la felicitación de la esposa del príncipe Hakoon que ha compartido una foto de los dos hermanos muy sonrientes con el siguiente mensaje: "Hoy esta encantadora dama que todavía parece una adolescente cumple años. ¡Hip hip hurra!". Ambas publicaciones pronto se llenaron de comentarios de sus seguidores deseando un buen cumpleaños a la princesa.

La relación entre príncipe heredero y su hermana ha pasado por momentos complicados en los últimos meses, pero afortunadamente parece que las aguas han vuelto a su cauce.Todo comenzó cuando Marta Luisa y su pareja iniciarion una gira de conferencias por Escandinavia llamada La princesa y el chamán, un nombre muy criticado al considerar que estaba haciendo un uso comercial del título de princesa, por lo que algunas voces pedían que renunciase a él. Ante la negativa de la princesa, Haakon anunció que hablaría con ella y finalmente acordaron que conservará el título pero no lo utilizará en un contexto comercial. "El hecho de que usara el título durante mi gira ha sido una provocación para muchos, algo que entiendo bien. Me he tomado muy en serio las críticas sobre el asunto y, junto a mi familia, hemos decidido hacer algunos cambios", anunciaba Marta Luisa para zanjar la cuestión.

La última vez que vimos a Marta Luisa fue en la confirmación de su sobrina Ingrid de Noruega, donde se pensó que podría ser el escenario para la presentación oficial de Durek Verret, pero al final acudió sola con sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Ari Behn. Aunque habrá que esperar para ver al conocido como chamán de las estrellas de Hollywood junto a su familia política, la pareja que no ha dejado de intercambiarse declaraciones de amor desde que comenzasen su relación, han culminado su primer verano juntos con la familia de Durek en Turquía. Después de pasar un tiempo en Los Hamptons (Estados Unidos), compartiendo divertidos momentos con la actriz Gwyneth Paltrow -celebrity que contrató los servicios del chamán en su día-, viajar a Marbella (España) para asistir a la gala Starlite y dejarse cautivar por el malagueño Antonio Banderas, la pareja puso rumbo a Turquía, demostrando que lo suyo va viento en popa.

