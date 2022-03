Los reyes Harald y Sonia de Noruega, en cuarentena por un caso cercano de coronavirus

No han pasado ni dos semanas desde que Harald de Noruega retomó sus compromisos profesionales tras someterse a una operación de corazón para sustituirle una válvula cuando el monarca ha vivido otro pequeño susto que le ha obligado a permanecer en palacio. En esta ocasión, el percance de salud no tiene que ver directamente con él, pero sí se ha visto afectado de manera indirecta hasta el punto que, durante varios días, no podrá salir de su residencia y deberá seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En concreto, Harald de Noruega se ha aislado voluntariamente después de que se haya detectado un caso positivo de coronavirus entre los empleados de la Casa Real. Una cuarentena domiciliaria autoimpuesta que le obligará, entre otras cosas, a dirigir el Consejo del Reino del viernes a través del teléfono. En cuanto a su mujer, Sonia de Noruega, sí que permanece en cuarentena, dado que ella ha tenido un contacto más estrecho con la persona en cuestión que se ha contagiado de COVID-19.

Así lo informaba hace apenas unos minutos un comunicado oficial emitido desde palacio, en el que se explica, además, que los Reyes son, por el momento, asintomáticos, pero que van a seguir a rajatabla las rutinas y normas marcadas por las autoridades pertinentes. No serán los únicos, pues a ellos se suman hasta 14 empleados de la Casa Real que también han sido puestos en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus por la residencia oficial.

En este sentido, la institución trabaja ahora para actualizar la agenda oficial del heredero Haakon y de su mujer, Mette Marit, que podrían asumir gran parte de los actos previstos, tal y como hicieron, sobre todo el príncipe, durante el tiempo de convalecencia de Harald de Noruega. Fue el 25 de septiembre cuando el monarca tuvo que ser hospitalizado de urgencia en Oslo al presentar dificultad respiratoria.

A principios de octubre, volvió al centro médico, esta vez para pasar por quirófano en una intervención en la que se le reemplazó una válvula cardíaca que le permitiría respirar mucho mejor. Días después continuó con su recuperación en casa y no fue hasta hace unos días cuando obtuvo el alta y ofreció sus primeras imágenes institucionales, durante dos audiencias.

