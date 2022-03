Sonia de Noruega celebra su cumpleaños con una comida campestre en familia

Este fin de semana estaba marcado en rojo en el calendario de la Familia Real de Noruega, y es que la reina Sonia cumplía 83 años el 4 de julio. La mujer del rey Harald quiso festejar esta nueva vuelta al sol rodeada únicamente de sus allegados, a los que citó para disfrutar de una agradable comida campestre con la que aprovecharon para dar la bienvenida a la temporada estival. "¡La familia real les desea a todos un buen verano!", han dicho desde la cuenta oficial de la casa Glücksburg junto a una imagen en la que aparece la anfitriona muy sonriente y presidiendo la mesa, que tenía como comensales a su marido, a los príncipes Haakon, Mette-Marit y Marta Luisa de Noruega y cuatro de sus cinco nietos. A pesar de que la protagonista de la jornada quiso soplar las velas en un acto privado del que no ha dado más detalles, todo parece indicar que el lugar elegido ha sido la casa en la que suelen pasar los meses de descanso en el condado de Vestfold.

En esta fecha tan señalada, la reina de Noruega ha recibido el cariño de todos sus seres queridos. Una de las felicitaciones más emotivas era la de su hija Marta Luisa, quien le agradecía el apoyo que le da de manera incondicional a la vez que alababa todas las virtudes de Sonia, quien siempre se ha caracterizado por ser una monarca discreta. "Feliz cumpleaños mamá. Gracias por darme la vida, gracias por ser una inspiración, gracias por mostrarme que incluso si todas las probabilidades están en tu contra, lo imposible sigue siendo posible. Amo tu energía y tu curiosidad por la vida. Me siento muy afortunada de tenerte como mi madre. ¡Te amo! ", escribía la princesa junto a la foto oficial que la Casa Real distribuía con motivo del cumpleaños.

A pesar de que Durek Verret, con el que Marta Luisa de Noruega comparte su vida desde hace, más de un año, no estuvo presente en la celebración, sí envió los mejores deseos a la cumpleañera. "Feliz cumpleaños, Reina Sonja, te extraño mucho". El chamán aún no ha participado en ningún acto público con la Familia Real, pero sí ha conocido a su familia política. Era él mismo quien contaba que este primer encuentro tuvo lugar en mayo de 2018. "En estas fechas el año pasado estaba en Noruega con mis sobrinas Alexandra y Natalia y mi amor Marta Luisa, celebrando con su familia y con todo el país esta fiesta tan bella. Fue increíble ver a todos honrar la historia. Aunque ahora estoy al otro lado del mundo, estoy feliz de festejar y honrar mis raíces con mis amigos cercanos en este día tan especial. Te echo de menos a ti y a las niñas. Eres mi aliento. Todos los días es difícil porque no estás aquí. Sin embargo, sé que Dios tiene un plan para nosotros que está escrito en las estrellas. Mi amor es paciente y duradero. Podemos superar cualquier cosa juntos. Feliz Día de la Constitución noruega. Te amo", decía.

Un nuevo y difícil capítulo

Los miembros de la Familia Real noruega van poco a poco recuperando la sonrisa y el optimismo tras una etapa muy complicada para todos marcada por el fallecimiento de Ari Behn. El exmarido de Marta Luisa se quitó la vida el día de Navidad sumiendo en una profunda tristeza a todos los que le querían, especialmente a sus tres hijas. Maud Angelique, Leah Isadora y Emma Tallulah están aprendiendo a vivir con esta ausencia. "Estamos pasando un momento difícil después de la muerte de Ari. Lo más difícil que hemos pasado nunca. Desde Navidad, antes de que el COVID-19 fuera un hecho mundial, estábamos sumidas en la tristeza y tuve que convertirme en un punto de apoyo para mis hijas y asumir el papel de padre y madre para tres niñas frágiles, hermosas y vulnerables que me necesitaban las veinticuatro horas del día", reconocía la hermana del príncipe Haakon.

