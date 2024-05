Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam, en el festival de Cannes con 48 horas de diferencia

Gran parte de sus apariciones públicas están relacionadas con actos oficiales de Mónaco, pero en esta ocasión Carlota Casiraghi se ha desplazado hasta la Riviera francesa para formar parte de una cita de máxima relevancia internacional: el Festival de Cannes. La hija de la princesa Carolina ha causado sensación en su regreso en solitario a La Croisette, por donde también ha pasado en esta edición Dimitri Rassam, con el que ha emprendido caminos diferentes tras cuatro años de matrimonio y un hijo en común.

VER GALERÍA

-Carlota Casiraghi, la invitada más esperada de Cannes con look veraniego y bolso bañado de cristales

-Acompañamos a Ester Expósito en el Festival de Cannes: del 'getting ready' hasta la cena posestreno

Carlota Casiraghi ha llegado a Cannes este martes, en la octava jornada de este festival que finalizará el sábado 25 de mayo con la entrega de galardones tras la deliberación del jurado, que cuenta con J.A Bayona. La sobrina de Alberto de Mónaco ha sido una de las asistentes a la premiere de Marcello Mio, dirigida por Christophee Honoré y nominada a la Palma de Oro como mejor película. A lo largo de los 120 minutos que dura, acerca al espectador la transformación de Chiara, la hija de Marcello Mastroianni y Catherine Deneuve, quien decide 'convertirse en su padre' usando su misma ropa, hablando como él y haciéndose llamar de la misma forma.

VER GALERÍA

Embajadora de Chanel desde 2020, Carlota ha escogido para el estreno una de las propuestas más veraniegas de la maison francesa: un vestido blanco de tirantes con acabado plisado, abertura en la pierna y detalle de cinco botones-joya en el lateral izquierdo del pecho. Ha completado el estilismo con un bolso cuajado de cristales y correa de eslabones, anillo XL de diamantes en su mano izquierda, pendientes largos con piedras preciosas y la melena suelta.

-Los detalles de la tradicional velada de Carlota Casiraghi en Sevilla

Tan solo 48 horas separan el paso de la 'princesa filósofa' y el padre de su hijo pequeño. Dimitri ha estado presente en varias jornadas del festival y en algunas de ellas le ha acompañado su madre, Carole Bouquet, una de las grandes damas de la interpretación gala. El último día que lo vimos en Cannes fue el domingo en la proyección de Limonov: The Ballad, basado en la novela homónima de Emmanuel Carrère, premio Princesa de Asturias de las Letras 2021.

VER GALERÍA

La anterior edición de este festival supuso una de las últimas apariciones de Carlota con Dimitri Rassam. El matrimonio no quiso faltar al estreno de Jeanne du Barry, película que supuso el regreso de Johnny Depp a las gran pantalla tras su mediático juicio con Amber Heard. En esa ocasión les acompañó su cuñada, Beatrice Borromeo. También disfrutaron junto a Carolina de Mónaco y Carole Bouquet de la proyección de Killers Of The Flower Moon, de Martin Scorsese. Su última salida conjunta fue el 14 de octubre de 2023 para una cena solidaria celebrada en la Ópera Garnier de Montecarlo.

-Quién es Nicolas Mathieu, el escritor con el que se relaciona a Carlota de Mónaco

Entre las posibles causas de su separación, que no ha sido confirmada oficialmente y los protagonistas tampoco se han pronunciado acerca del tema, se apunta a que habrían hecho mella los continuos viajes de Dimitri a Estados Unidos por sus compromisos profesionales en la gran pantalla. Así, mientras que Carlota desearía tener una vida más tranquila y familiar en el seno de su hogar, las obligaciones y compromisos laborales de su marido hacían inviable ese anhelado escenario de pasar más tiempo juntos.

VER GALERÍA

Una nueva etapa con Nicolas Mathieu

La hija de Carolina de Mónaco ha rehecho su vida junto al escritor francés Nicolas Mathieu, con el que ha sido fotografiada en varias ocasiones compartiendo planes por París. Ambos comparten su pasión por el mundo de las letras, donde él es muy admirado gracias a galardones como el Premio Goncourt. Carlota Casiraghi ha estudiado Filosofía y ha heredado de su madre la pasión por los libros. Adora leer desde que es una niña y sostiene: "Creo en el poder de la literatura. El poder de las palabras cambia nuestra visión". Sus vidas personales también guardan similitudes ya que ella es madre de dos niños y el autor tiene un hijo de once años llamado Oscar.