Acompañamos a Ester Expósito en el Festival de Cannes: del 'getting ready' hasta la cena posestreno

Cannes celebra estos días su cita anual más importante, el Festival Internacional de Cine, que en esta 77 edición nos está dejando looks de lo más inspiradores, muchos de ellos gracias a las actrices españolas. Paz Vega o Hiba Abouk han sido algunas de las invitadas más elegantes, y también Ester Expósito, quien, una vez más, ha impresionado con un espectacular vestido lencero y joyas exclusivas de Messika. Desde el icónico Hôtel Martínez, la intérprete madrileña de 24 horas nos cuenta en exclusiva cómo ha sido la experiencia y por qué siempre es tan ilusionante desfilar por la alfombra roja de la Croisette.

Vídeo: Mathieu Gaillard

Alfombras rojas hay muchísimas, pero ninguna tan glamurosa como la del Festival de Cannes. De ahí que las actrices, modelos e influencers invitadas escojan sus estilismos con sumo cuidado, y también sus joyas. Un proceso precioso del que Ester, nos cuenta, disfruta al máximo. "Es una ocasión muy especial que no ocurre todos los días. Lo que más me divierte es elegir las joyas y fijarme de cerca en los detalles y el increíble trabajo que tiene cada pieza detrás", explica la actriz de Élite y Bandidos, el último de sus estrenos.

"Hace un año estaba aquí presentando Perdidos en la noche, de Amar Escalante, y fue una noche inolvidable", recuerda sobre su experiencia hace doce meses. En esta edición de 2024, Ester -que se ganó el respeto de los críticos con su papel en Venus (2022) y tiene una nueva serie, Que muera el amor, en el horizonte- ha acudido de la mano de la firma de joyería Messika al estreno del largometraje Emilia Pérez, en el que participan Selena Gomez y Zoe Saldaña.

"Lo que más me gusta es el ambiente del festival, el cariño de la gente… La alfombra roja es un momento muy emocionante. Pero lo que más disfruto es tener la oportunidad de ver algunas de las películas que se presentan. He tenido la suerte de ver Emilia Pérez de Jacques Audiard, un director que me encanta. Es una película musical con una puesta en escena muy impactante y unos números musicales increíbles", afirma sobre el filme que llegará a los cines a finales de verano, el 28 de agosto.

Un vestido blanco de inspiración lencera y falsas transparencias, con escote recto, espalda abierta y cola, ha sido su apuesta para triunfar en esta cita. Lo ha combinado con sandalias de plataforma, pero sin duda la clave del look son las preciosas joyas firmadas por Messika. En concreto, ha llevado el collar y el anillo Diamond Catcher de Alta Joyería, y los pendientes Fiery con los anillos Desert Bloom y D-Vibes. Unas piezas de diamantes espectaculares que añadían la nota ultra glamurosa a su estilismo, completado con maquillaje de Charlotte Tilbury y su melena rubia suelta y natural.

Tras la alfombra roja y la proyección de la película, Valérie Messika, fundadora y directora artística de la maison de joyería y Alta Joyería homónima, organizó una cena en el restaurante Nespo para algunas amigas de la casa, entre las que no faltó, por supuesto, Ester, que cambió su vestido largo por un diseño de Amlul más cómodo e igual de bonito.