Pauline Ducruet presume de su abuela Maguy, un gran apoyo y una de sus mayores admiradoras

Pauline Ducruet, como sobrina del príncipe Alberto, pertenece a una de las familias más conocidas del mundo, pero no lo es tanto la rama paterna y algunas de las figuras clave en su vida rara vez han protagonizado un titular. Es el caso de Marguerite Ducruet, su querida abuela con la que este lunes ha compartido unas fotografías en su taller posando con uno de sus diseños entre risas y, sobre todo, mucho cariño. Maguy, como la llaman cariñosamente, es una mujer de origen humilde que tiene devoción por sus cuatro nietos y su bisnieta Victoire.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

"Twinning con la abuela", ha escrito Pauline haciendo referencia a los looks absolutamente conjuntados que lucían. No es casualidad, ya que Maguy es una de las mayores admiradoras de su nieta y no es la primera vez que la vemos apoyándola en su carrera como diseñadora. Aunque no es muy asidua a los flashes ni a los eventos públicos, hizo una excepción cuando Pauline presentó su primera colección en 2019. Allí estuvo junto a su único hijo, Daniel, y su exnuera, la princesa Estefanía, entre otros miembros de la familia. "Es una de las pocas personas, junto a mi madre, que lo sabe todo y a la que puedo contarlo todo", decía la creadora de Alter Designs sobre su abuela en el programa del canal M6, Story: des vie hors-normes.

Maguy es una mujer originaria del sur de Francia que se ganó la vida como empleada doméstica y, sobre todo, nunca pensó que acabaría emparentada con la familia Grimaldi. La historia sentimental de su hijo hizo que dos de sus nietos sean sobrinos del soberano de Mónaco, pero ella lo asumió con la naturalida y sencillez que le caracteriza. Nada cambió el carácter amable que destacan de ella sus allegados.

VER GALERÍA

En total Maguy tiene cuatro nietos, todos ellos hijos de Daniel: Michael, el mayor, Michael, Louis y Pauline, los hijos que tuvo con Estefanía, y Linoué, nacida de su relación con su actual pareja Kelly Marie Lancien. Además tiene una bisnieta que no muchos saben que se llama Victoire Marguerite en su honor. Según ha explicado Louis a Point de Vue, es tradición para ellos poner a los niños el nombre de su abuela, pero en este caso han ido un escalafón más allá. "Mi madre se enfadó un poco cuando se lo contamos, pero mi abuela estaba encantada", contó tras el nacimiento de la pequeña. El papel de bisabuela ha hecho a Maguy más feliz aún y pide ver a Victoire y hacer actividades con ella siempre que puede. Por eso, Louis y Marie suelen ir a visitarla a su casa con la niña y salir a pasear con ella.

Su nieto mayor Michael mantiene una excelente relación no solo con sus hermanos, sino también con Camille, la hija menor de Estefanía de Mónaco que estuvo presente en su boda. Es hijo de Daniel y su primera esposa Martine Malbouvier y, como no podía ser de otra manera, adora a su abuela a la que define como una persona "dulce que escucha, es amable y atenta". Por si esto fuera poco también prepara las mejores meriendas, tal y como ha contado Michael a Point de Vue.