Pauline Ducruet resuelve sus looks de fiesta con una camisa de seda 'eco' y zapatos-joya La hija de Estefanía de Mónaco volvió a apostar por un diseño de su propia marca para una cita muy especial

No es la más mediática de las mujeres Grimaldi, pero sin duda ha heredado la pasión por la moda que comparten todas las royals del principado desde los años de Grace Kelly. A sus 28 años, Pauline Ducruet, hija mayor de Estefanía de Mónaco, equilibra su reservado carácter con una prolífica carrera en las pasarelas y los front rows, pues no solo es invitada VIP a los desfiles de Paris Fashion Week sino que puede presumir de dirigir una firma de éxito. De hecho, siempre se decanta por sus propias creaciones al momento de acudir a cualquier evento, pero hasta ahora desconocíamos si también ejercía de embajadora de lujo dentro de casa.

VER GALERÍA

- Camille Gottlieb y Pauline Ducruet: los dos estilos diferentes de las hijas de Estefanía de Mónaco

Los vestidos de seda ecológica de Pauline

La hija mayor de Estefanía de Mónaco no suele compartir mucho de su vida privada en redes sociales, a menos que se trate de una nueva campaña de su marca o algún proyecto de moda en el que esté involucrada. Por eso nos sorprendió particularmente que nos dejara echar un vistazo a su íntima cena de Nochevieja, sin rastros de otros conocidos rostros de la corona de Mónaco. Pero la diseñadora no dejó lugar a dudas: "En Nochevieja, llevamos Alter 🖤", escribió en la descripción de esta instantánea, en la que posa con su look para la velada, un vestido de su autoría que confirma cualquier sospecha.

VER GALERÍA

- Pauline Ducruet desvela su look fetiche: camisa de seda sostenible con sandalias de cristales

El elegido ha sido el camisero largo Luce de textura satinada en color negro, con cintura ajustable y botones de madreperla reciclada. Su acabado brillante, que aporta sofisticación a cualquier prenda, es un denominador común en el catálogo de su firma de moda, que solo emplea satén de seda GOTS, un tejido avalado por el certificado del mismo nombre para prendas hechas con fibras orgánicas como mínimo en un 70% y producidas de forma ética y sostenible.

VER GALERÍA

- Pauline, Olympia, Carlota... las 'royals' que arrasan como invitadas en la capital de la moda

La sencillez del estilo de Pauline se refleja perfectamente en cada una de las prendas satinadas de su firma estidos cortos, diseños de gala, trajes de trabajo. De líneas simples, sumamente elegantes, sin estidencias ni añadidos llamativos, generalmente acompañados por accesorios más potentes y zapatos en la misma tonalidad del traje. En este caso, para complementar su camisero, rescató sus sandalias de plataforma en terciopelo negro, de Miu Miu (1.245 euros), adornadas con cristales alrededor del tobillo. Asimismo, añadió además una cadena metálica para ceñirse a la cintura, a juego con sus pendientes colgantes.

VER GALERÍA

- Pauline Ducruet sorprende con un vestido camisero dorado del que todos están hablando

El camisero satinado con el que desató rumores de embarazo

No era difícil adivinar la identidad de la pieza predilecta de la princesa entre todo su repertorio, ya que el camisero de seda ha sido protagonista de muchos de sus looks más sonados, cortesía de Alter Designs. Seguramente recordarás, por ejemplo, este vestido largo color champán que lució en la gala Fight Aids Monaco de 2021, donde la pose de la diseñadora en cada una de las fotografías de la noche suscitó de inmediato rumores de emabarazo que al final quedaron en meras especulaciones.