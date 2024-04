La boda con aires de carnaval y protagonismo español a la que han asistido Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo en Brasil

Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo han empezado el año celebrando por todo lo alto el amor y han cambiado las frías montañas de Suiza, donde residen actualmente, por el calor de Brasil, para acudir a la boda de una pareja de amigos muy cercana, la compuesta por la diseñadora brasileña Alix Duvernoy y el español dedicado a las finanzas Antonio Echevarria, quienes acaban de contraer matrimonio en una impresionante boda de inspiración carnavalesca en Brasil.

En total han sido tres días de celebraciones y los novios no ha escatimado en detalles, pues ambos se propusieron que su boda fuera única, y a juzgar por las imágenes, lo han conseguido, tal y como siempre lo logran los amigos del hijo de Carolina de Monaco y la nieta del magnate colombiano Julio Mario Santo Domingo. Una exclusiva pandilla formada, entre otros, por ricos herederos, aristócratas o integrantes de importantes sagas familiares, que con sus fiestas nos recuerdan, irremediablemente, los mejores años de la 'dolce vita'.

Y es que es que si hay algo que caracteriza a este grupo, además de vivir cada uno en una parte diferente del mundo, es su capacidad para convertir en extraordinario cada cumpleaños, boda, o aniversario, mereciendo una mención aparte el original 'sí,quiero' del hermano de Tatiana en donde los invitados acudieron disfrazados o los 30 años de la heredera Eugenie Niarchos en las cumbres de Saint-Moritz.

El pistoletazo de salida de esta boda, que permanecerá en la retina de sus asistentes durante mucho tiempo, tuvo lugar el jueves 4 de enero con una celebración íntima para su exclusivo grupo de amigos y familiares en el barrio de Santa Teresa, de Río de Janeiro, rebautizado como el "Montmartre Carioca", hasta donde se desplazaron gran pante de la pandilla de Andrea y Tatiana, entre los que figuran nombres como Bianca Brandolini, nieta de L’Avvocato e hija de la musa de Valentino; la princesa Faucigny-Lucinge, así como su hermana, la creativa de moda Coco Brandolini; o la prestigiosa diseñadora de joyas libanesa Noor Fares.

Tras esta jornada de reencuentros, presentaciones y saludos, al día siguiente, tuvo lugar la boda en la cancha de la escuela de samba Estação Primeira de Mangueira, una de las más tradicionales de Río de Janeiro y también una de las más conocidas del mundo, que fue fundada un 28 de abril de 1928 en Morro da Mangueira, y en la que además de bailar se llevan a cabo numerosas actividades sociales.

El sonido de los tambores se adueñó del espacio y tanto los novios como los invitados no dejaron de mover sus pies durante toda la ceremonia. Alix, que es hija de la modelo y joyera Vera Duvivier y también integrante de esta escuela de samba, eligió para este día tan especial un original vestido blanco de tirantes tricolor que completó con unas sandalias de tiras planas mientras que el novio, eligió un pantalón blanco y una camisa estampada en tonos granates.

Y si los invitados no pudieron impedir que el ritmo se adueñara de sus cuerpos, los novios era la viva imagen de la felicidad demostrando sus dotes de baile tanto antes como después de jurarse amor eterno, contagiando con su alegría a todos los allí presentes, incluidos Andrea y Tatiana, a quienes se les vio completamente mimetizados con el ambiente.

El tercer día no fue menos relajado y los novios organizaron su particular Carnaval de Río por las calles del ya mencionado barrio de Santa Teresa. Capitaneados por una banda callejera que se encargó de movilizar a miles de personas en las calles, los recién casados hicieron su particular desembarco a bordo de una de los populares tranvías amarillos que recorren parte de la ciudad y pletóricos de felicidad se unieron a sus invitados, entre los que también se encontraba Cósima Ramírez, hija de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, amiga de los novios y quien llamó la atención con un minivestido rosa con un gran corazón en el pecho firmado por su madre, al que la joven añadió un original sombrero de plumas de inspiración punk firmado por los diseñadores sevillanos Vivascarrion Artmilliners, firma fundada por Felipe Vivas y Manuel Carrión.