Charlene de Mónaco cuenta la última travesura de su hija Gabriella antes de la vuelta al cole

Charlene de Mónaco ha vuelto a compartir los aspectos más personales y domésticos de su vida en su cuenta oficial. No publicaba nada desde principios de julio y los protagonistas de su vuelta a la mundo virtual han sido sus mellizos Jacques y Gabriella que el próximo lunes vuelven al cole y lo hacen con nuevo look, aunque su madre, experta en estilismos innovadores, no parece convencida con el resultado. La 'creadora' no ha sido otra que su hija, que decidió coger las tijeras y cortarse ella mismo el pelo para después seguir con el de su hermano.

VER GALERÍA

La esposa del príncipe Alberto ha contado la travesura con resignación y ha compartido el resultado. Gabriella ha optado -no sabemos si a propósito o no- por un flequillo completamente desigual, similar al corte que le ha aplicado a Jacques que luce un buen trasquilón en el lateral. "Esperando al colegio el lunes..." escribía la Princesa con ganas de una tregua en las travesuras de los pequeños. No es la primera vez que la niña decide cortarse el pelo ella misma. El año pasado también decidió que su flequillo necesitaba un arreglo y finalmente fue su madre, cuando la fue a visitar a Sudáfrica, la encargada de dar forma al nuevo look de la pequeña.

VER GALERÍA

A pesar de estos pequeños quebraderos de cabeza, sus hijos están siendo una verdadera vitamina para Charlene de Mónaco, tal y como contó ella misma hace unos días en la sección YOU de la revista sudafricana News 24, recogida por Monaco Tribune. Aseguraba que tras el duro bache de salud del que aún se está recuperando saca las fuerzas de su esposo, de sus hijos y de su familia. "Mi vida diaria gira en torno a mis hijos. Han estado muy ocupados con sus actividades, como la vela, sus cursos sobre el medio marino, así como su primera toma de contacto con el buceo y el salvamento marítimo", decía en la entrevista.

Durante el mes de agosto Charlene de Mónaco ha estado apartada del foco mediático antes de retomar su agenda tras el periodo estival. Su último acto público fue el pasado mes de julio cuando se le vio junto al príncipe Alberto en la Gala de la Cruz Roja, donde impactó con un vestido celeste con aplicaciones. Desde que se reincorporase a la vida institucional tras pasar más de un año recuperándose de sus problemas de salud, cada una de las apariciones de la Princesa son analizadas con lupa. Tras su etapa más dura, parece tener claras sus prioridades de cara a este nuevo curso: "Mi año está lleno y estructurado. Estoy totalmente entregada a mis proyectos personales presentes y futuros, pero también a las necesidades de mis hijos.

